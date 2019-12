Deea Maxer, la un pas de moarte la ultima naştere. Dinu Maxer. "Atunci am început să tremur, ca doctor ştiam despre ce este vorba"

Doctor de profesie, soțul ei, Dinu Maxer, a povestit momentele dramatice pe care le-a trăit împreună cu soția sa în sala de nașteri, pe 18 octombrie, scrie click.ro. "Am asistat la naștere. Din punct de vedere al tatălui era un moment senzațional. Bebelușa era frumușică, rozalie, toate bune, asta până când au început sa apăra complicațiile. A fost o cezariană pe un uter cicatriceal cu varice interne. Venele interne au început să sângereze. Atunci am început să tremur, ca doctor știam despre ce este vorba", a declarat Dinu Maxer.

Micuța Maysa a împlinit o lună pe 18 noiembrie și deja e plimbată peste tot de părinții ei. Soții Maxer au uimit pe toată lumea joi, 5 decembrie, când și-au făcut apariția cu bebelușa in brațe la petrecerea de Moș Nicolae organizată la magazinul Stokke din Capitală, unde copiii vedetelor au pictat turtă dulce și au scris lista de cadouri pentru Moș Crăciun.

"E foarte micuță, dar vrem să avem un copil sociabil. E foarte cuminte micuța, nu plânge, așa că o s-o luăm cu noi peste tot. Am fost săptămâna trecută la Băile Govora cu ea, s-a comportat foarte bine", ne-a declarat tăticul Dinu Maxer. Dacă la Andreas a cam evitat sa schimbe scutece, Dinu și-a intrat acum pe deplin în rolul de tătic model. "E mai greu acum cu doi copii. Înainte evitam să shimb scutece, dar acum, la fetiță, am învățat să schimb pamperșii", a mai declarat Dinu Maxer. La rândul ei, mămica Deea radia de fericire și părea refăcută după problemele mari prin care a trecut la naștere. A zâmbit tot timpul și le-a prezentat-o tuturor pe fiica ei.