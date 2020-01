Deea Maxer nu mai poate avea copii, după ce a fost la un pas de moarte la ultima naştere: "A fost o hemoragie neaşteptată"

Soţia lui Dinu Maxer a vorbit despre momentele groaznic prin care a trecut, dar şi despre faptul că nu mai poate avea copii. "Am avut complicații la naștere. Am trecut printr-un scenariu prin care nu credeam că o să trec. În timpul operației au fost niște lucruri neprevăzute. A fost o hemoragie neașteptată și abia într-o oră și jumătate a fost operată. Eu nu o să mai pot să am o altă sarcină", a declarat Deea Maxer.

Dinu Maxer a fost mereu lângă soţia lui, când medicii încercau să îi oprească hemoragia şi să îi salveze viaţa:"Eu am fost acolo și am ținut-o de mână. Cu un ochi mă uitam la patul operator".

Deea Maxer, probleme din cauza unor varice de pe organele interne

Vedeta a povestit prin ce clipe cumplite a trecut când a suferit operaţia de cezariană, din cauza unor varice de pe organele interne, care i s-au spart.

„Am avut o durere de spate incredibilă pe care n-am crezut că o voi avea vreodată. Am simțit ce înseamnă instalarea unui travaliu. Am crezut că ori am o criză de rinichi ori în seara aia mi se rupe apa și nasc. Criza de spate s-a lăsat cu frisoane cumplite. Țipam, Dinu nu știa ce să îmi facă, mă durea îngrozitor. La ora două jumate mi s-a rupt apa (..) Contracțiile erau atât de dese încât aveam riscul de rupere a uterului. Mă așteptam să nu fie o operație ușoară pentru că eu aveam și varice interne.

A plâns cum a venit pe lume (fetița ei, Maysa n.r). Eram amețită de la ce mi-au administrat și mi-au pus-o la obraz și mă gândeam: e a mea! Eram atât de șocată. A fost un moment senzațional. Când au pus-o lângă mine s-a liniștit, nu a mai plâns și mi s-a părut o conexiune incredibilă. După au luat-o și au dus-o la neonatologie.

Și aici a început teama. Operația a mai durat încă o oră și. Pentru că mie mi s-au spart varicele de pe organele interne. Varice pe care eu le aveam și s-au agravat în timpul sarcinii. Au început să se spargă și au dat într-o hemoragie pe care doamna doctor a reușit să o țină în frâu. Ziua și noaptea aceea am petrecut-o la reanimare, iar a doua zi s-a încercat ridicarea mea din pat. A fost foarte grea pentru că aveam drene. Am avut amețeli, înfundat de urechi, tensiune, glicemie mică etc. (..) A durut îngrozitor”, a povestit Deea Maxer pe contul ei de YouTube.