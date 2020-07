DEFINITIVAT 2020. Cadrele didactice susţin miercuri proba scrisă

DEFINITIVAT 2020. Accesul candidatilor in centrul de examen la proba scrisa se va face in intervalul 08.00-08.45, pe baza actutui de identitate valabil. Proba scrisa va incepe la ora 10.00, durata de redactare a lucrarii fiind de 4 ore.

Candidatii vor respecta toate normele de protectie aplicabile in contextul situatiei epidemiologice actuale, generata de raspdndirea virusului covid-19.

Rezultatele initiale de la Definitivat se vor afisa in 29 iulie. Contestatiile se depun in 29 si 30 iulie, iar notele finale vor fi facute publice in data de 4 august.

Pentru a putea promova Definitivatul, cadrul didactic trebuie sa obtina cel putin media 8,00, luandu-se in considerare la calculul acesteia inspectia la clasa, portofoliul si nota de la proba scrisa.

DEFINITIVAT 2020 Cum se calculează nota de la examen

În sesiunea 2020 a examenului, nota obținută la examen se calculează după formula: ND=(2NI+NP+7NS)/10, unde:

* ND – nota de la definitivat

* NI – nota de la inspecție (respectiv cea mai mare dintre notele la cele două inspecții de specialitate obținute de candidatul care a susținut ambele inspecții)

* NP – nota pentru portofoliu

NS – nota la proba scrisă (toate notele fiind obținute de candidat în sesiunea de examen curentă).

Nota minimă de promovare a examenului este 8 (opt).

DEFINITIVAT 2020 Măsuri de protecţie implementate în sălile de examen

În vederea prevenirii răspândirii infecţiei cu noul coronavirus, la examenul de DEFINITIVAT 2020 vor fi implementate următoarele măsuri de protecţie:

Repartizarea în săli a candidaților care susțin examenul de DEFINITIVAT 2020 se face cu respectarea măsurilor de distanțare fizică;

Într-o sală de examen, pot susține proba scrisă un număr de 10 candidați.

Acordarea definitivarii și a titlului de profesor cu drept de practica in invatamantul preuniversitar reprezinta recunoașterea competentelor necesare pentru exercitarea profesiei didactice. Prin acest examen, cadrele didactice promovate dobandesc dreptul de practica in invatamantul preuniversitar. Prin dobandirea definitivarii in invatamant, profesorul depașește stadiul de debutant și poate intra pe o ruta de profesionalizare ascendenta, avand dreptul de a deveni titular in sistemul de invatamant preuniversitar și de a participa ulterior la sustinerea examenelor pentru obtinerea gradelor didactice.