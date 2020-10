Demi Moore şi-a înşelat primul soţ chiar în noaptea de dinaintea nunţii! A fost o aventură de-o noapte

emi Moore avea doar 18 ani când a decis să se mărite pentru prima oară, însă a început cum nu se poate mai greșit. Actrița, care acum are 58 de ani, recunoaște că în noaptea dinaintea nunții a făcut sex cu un amant de ocazie, un bărbat abia cunoscut.

„În noaptea dinaintea nunții, în loc să-mi exersez jurămintele, am sunat un tip pe care-l cunoscusem pe platourile de filmare. Am fugit de la propria-mi petrecere a burlăcițelor și am mers la el în apartament.

De ce am făcut asta? De ce nu am mers la bărbatul alături de care urma să-mi petrec restul vieții și să-i vorbesc despre îndoielile mele? Pentru că atunci nu puteam să înțeleg că acceptasem să mă căsătoresc doar pentru a trece peste durerea pierderii tatălui meu.

Pentru că am simțit că nu mai era loc de îndoieli după ce deja totul era în mișcare. Nu puteam scăpa de căsnicie, dar o puteam sabota.', a scris Demi Moore în cartea autobiografică „Inside Out”.

Demi Moore, violată la 15 ani şi dependentă de droguri şi alcool după ce a pierdut o sarcină

Actriţa avea 16 ani când l-a cunoscut pe Freddy, care atunci era însurat cu prima lui soție, Lucy. „Eram o adolescentă care nu crescuse cu vreo urmă de respect pentru instituția căsătoriei. Și am dat buzna în viața lui Freddie fără să-mi pese prea mult, îmi pare rău să o spun, de soția lui”, mărturisește actrița.

Amantul a confirmat idila povestită de Demi Moore

Actorul cu care Moore și-a înșelat primul soț, Paul Carafotes, a confirmat informațiile. „Lucrasem 18 ore, eram foarte obosit, iar Demi fusese liberă. Dormeam când mi-a sunat telefonul. Era ea. Îmi spunea că ar vrea să vină să mă vadă. I-am spus că n-ar fi o idee bună. Că sunt obosit. Că sunt deja în pat.

M-a sunat din nou apoi. A fost persistentă. Așa că, în cele din urmă, i-am zis că voi lăsa fereastra de la bucătărie deschisă și că poate urca pe scările de incendiu.

I-am zis că, dacă urcă așa până la mine la patru, atunci ne vedem. Apoi m-am culcat. La câteva minute după, stătea lângă patul meu cu o sticlă de Dom Pregnon. Am fost șocat, era nebună. Ce era să fac?', a spus Paul Carafotes.