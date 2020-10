Demisie după scandalul cu adolescenţii ridicaţi de poliţişti din curtea şcolii din Constanţa. "Au făcut asta doar ca să scape de mine"

"Am considerat că această nouă reclamaţie, după ce am fost reclamat de mai multe ori la CNCD, minister, ISJ, instanţă, Curtea de conturi etc, are legătură strict cu persoana mea. Dacă acum au ajuns să ia copiii cu duba, să amendeze şcoala … doar ca să scape unii de mine? Am ales … şi mi-am depus demisia!", a scris directorul Şcolii nr. 29.

Directorul unităţii de învăţământ a explicat şi ce s-a întâmplat în urmă cu câteva zile, când cei opt adolescenţi au fost amendaţi.

"Vineri domnii poliţişti au venit, m-au ameninţat cu amenzi ... nu au fost interesaţi de situaţia semnalată de mine, nu au solicitat înregistrările video. Au verificat doar hârtii pe care afirmau că nu le avem dar ... le aveam, au spus că sunt expirate deşi nu erau ... au cerut butoane de panică la efracţie. Efracţia în şcoală, nu e când nu e nimeni în şcoală? Dacă da? Cine apasă butonul? Au cerut să avem acces la sala de materiale cu închidere bazată pe cod pin nu cu cheie, când i-am întrebat la ce "materiale"? Au ridicat din umeri! Când i-am întrebat dacă e vorba de materialele de curăţenie ... au zis că probabil da".

Opt elevi de liceu care se aflau în curtea unei şcoli din Constanța au fost ridicați de poliţişti şi duși la secție, unde au fost amendați pentru "încălcarea normelor legale de acces". Tinerii au fost amendați cu câte 250 de lei. Cei care i-au sesizat pe oamenii legii au fost locatarii din zona școlii, deranjați de gălăgia făcută de adolescenţi. Părinții sunt revoltați și spun că vor contesta în instanță amenzile.

Poliţiştii din cadrul Secției 2 din Constanţa au ridicat opt tineri, cu vârste cuprinse între 14 și 16 ani, care se aflau în curtea unei instituții de învățământ, încălcând normele legale de acces. Mai exact, cei opt adolescenţi foşti elevi ai şcolii respective, au pătruns în curtea şcolii fără a avea voie, iar mai multe persoane care locuiesc în apropierea şcolii au depus plângere la Poliţie deocarece tinerii erau gălăgioşi.