Demisie-şoc din PSD. Mesaj dur pe Facebook

UPDATE: "Ma bucur ca Nicu Georgescu, colegul nostru deputat de Arges, s-a alaturat echipei ProRomania!

Suntem acum 22 de deputati- toti ProRomania!

Avem nevoie de oameni profesionisti si de proiecte de dezvoltare pentru Romania! Suntem toti ProRomania", scrie Victor Ponta pe Facebook.

"Astăzi, am decis să mă alătur unei echipe pe care o cunosc și în care mă regăsesc în ceea ce privește respectarea principiilor social-democrate adevărate. Sunt dezamăgit că în județul Argeș am ajuns ca valorile de stânga să fie reprezentate de un personaj precum Cătălin Rădulescu – "Mitralieră".



Voi susține lista PRO România pentru alegerile europarlamentare din 26 mai, pentru că am încredere că oameni precum comisarul european Corina Crețu vor ști să se bată la Bruxelles pentru a aduce mai multe fonduri europene necesare inclusiv dezvoltării județul Argeș", scrie Nicolae Georgescu.