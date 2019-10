Articol publicat in: Politica

Deputatul ALDE Marian Mocanu a rămas pieton după ce a fost prins circulând cu viteză excesivă de două ori în aceiaşi zi

Autor: Iulian Tudor Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net Poliţiştii de la Rutieră l-au lăsat pieton pe deputatul ALDE Marian Mocanu după ce a fost depistat circulând cu vizeză excesivă de două ori în aceiaşi zi. Foto: expresssud-est.ro Deputatul de Buzău Adrian Mocanu a fost depistat de poliţişti pe DN2 E85, pe raza localităţii Spătaru, conducând cu peste 100 de km. la oră, deşi limita maximă de viteză era de 50 de kilometri la oră, scrie news.ro. Citeşte şi Fostul şofer al lui Liviu Dragnea, numit preşedinte executiv al PSD Cluj Agenţii de la Brigada Rutieră Buzău l-au oprit şi l-au informat că trebuie să plătească o amendă de 1.305 lei şi că i se va reţine permisul de conducere pe o perioadă de 90 de zile. La verificările făcute de agenţii de la Rutieră, aceştia au constatat că deputatului îi fusese deja reţinut permisul mai devreme, tot pentru viteză excesivă. El fusese surprins conducând cu viteză pe raza judeţului Ilfov şi a fost sancţionat. Astfel, Adrian Mocanu s-a ales cu permisul suspendat pentru o perioadă de 120 de zile şi trebuie să plătească câte o amendă în valoare de 1.305 lei pentru fiecare faptă comisă. De asemenea, el poate contesta în instanţă cele două sancţiuni, cât şi măsurile complementare aplicate. Deputatul Adrian Mocanu a mai rămas fără permis şi la începutul anului, atunci când a lovit o tânără care traversa strada regulamentar pe trecerea de pietoni şi a părăsit locul accidentului pentru a o duce pe aceasta la spital. loading...

