Deputatul PSD "Mitralieră", scandal în benzinărie în Bucureşti. Poliţia l-a amendat pentru lipsa măştii şi pentru ultraj

Deputatul Mitraliera socheaza din nou. A facut scandal cu Politia într-o benzinărie de pe Bulevardul Iuliu Maniu din Capitală. Paramentarul PSD s-a ales şi cu două amenzi după incident. O data pentru ca nu a purtat masca, a doua oara pentru ca a jignit politistii care îi puneau in vedere ca nu are voie sa intre in benzinarie fara masca.

Citeşte şi: Senatorul PSD Niculae Bădălău şi finul său, amendaţi cu câte două mii de lei pentru petrecerea de pe malul unui lac

Nu este primul incident de acest fel în care este implicat un parlamentar PSD. La începutul lunii iulie, deputaţii PSD, Adrian Solomon şi Irinel Stativă, au fost amendaţi după un conflict cu poliţiştii chemaţi de personalul unui fast-food pentru că cei doi parlamentari au refuzat să poarte mască de protecţie.

După ce au vizionat înregistrările din timpul scandalului, poliţiştii i-au amendat pe deputaţi şi pentru nerespectarea măsurilor din timpul stării de alertă pentru prevenirea şi combaterea COVID-19. Ulterior a apărut şi înregistrarea discuţiilor pe care cei doi le-au avut cu angajaţii shaormeriei, dialogul fiind halucinant.

Citteşte şi: Deputatul PSD Adrian Solomon, atac xenofob la angajatul care i-a cerut să poarte mască: "Băi Mustafa, eşti în România! Panaramă!" VIDEO

În momentul în care casierul i-a cerut să își pună masca, Adrian Solomon a început să țipe la casierul care pare de etnie turcă, scrie Digi24.ro.

Solomon: „Băi, Mustafa (...) ești în România aicea (...) Alo, Mustafa! Arată-mi că ai voie să muncești aici! (...) Băi, panaramă!"

Colegul său de partid încearcă să îl liniștească: „ Adi, Adi"

După apariția polițiștilor. Solomon, din ce în ce mai nervos, se ceartă și cu polițistul care îl roagă să poarte mască: "Dacă el mă ia pe mine cu masca, tu îl iei pe el cu cartea verde?".

Citeşte şi Noi amenzi pentru deputaţii PSD Adrian Solomon şi Irinel Stativă. Ce au descoperit poliţiştii după vizionarea imaginilor din shaormerie

„Nu te interesează dacă ăsta are dreptul la muncă în România, dar eu să port mască, da?".

„Nu te interesează dacă are dreptul să muncească în România, dar eu când comand o șaorma în România, îmi iei buletinul, nu ți-e rușine?"

„Arată-mi cartea verde a lu' ăsta. Dacă el mă ia pe mine cu masca, tu îl iei pe el cu cartea verde?", se aude pe înregistrarea obținută de Digi24.