Noi amenzi pentru deputaţii PSD Adrian Solomon şi Irinel Stativă. Ce au descoperit poliţiştii după vizionarea imaginilor din shaormerie

Deputatii PSD Adrian Solomon și Ioan Stativă au avut poftă de o shaorma cu de toate din Centrul Vechi al Capitalei. Parlamentarii au intrat noaptea trecută într-un fast-food, fără să poarte mască de protecţie, şi s-au luat la ceartă cu angajaţii saormeriei care le-au atras atenţia că este ilegal.

"În această dimineaţa colegii mei au amendat cu suma 2.600 lei doi bărbaţi, dar după vizualizarea imaginilor de pe camerele de supraveghere, acestia au observat mai multe nereguli. Cei doi bărbaţi au intrat fără măşti. Fiecare a fost sanctionat cu o noua amenda de 2.000 de lei pentru nerespectarea măsurilor care se aplică în starea de alertă pentru prevenirea şi combaterea noului coronavirus. Nu a existat o încăierare, a existat o discuţie în contradictoriu. Am fost contactaţi de agenţii de pază ai restaurantului. La sosirea echipajelor de poliţie, cei doi bărbaţi au adresat cuvinte jignitoare colegilor mei şi au fost amendaţi. În urma vizionării imaginilor au fost descoperite şi alte contravenţii. Le-au adresat expresii jignitoare, tot ce pot să spun că nu este vorba despre o infracţiune la faţa locului, doar niste contravenţii", a declarat Ciprian Romanescu, purtătorul de cuvânt al Poliţiei Capitale.

Deputaţi PSD Adrian Solomon şi Irinel Ioan Stativă au fost amendaţi după ce au refuzat să poarte mască de protecție într-un fast-food din Centrul Vechi al Capitalei și au făcut scandal. Incidentul a avut loc la ora 2 dimineața.

Surse din Poliție au declaratpentru G4Media.ro că deputații PSD i-au amenințat pe polițiștii care i-au amendat, spunându-le, printre altele: "Nu vă meritaţi hainele statului!", "Eu vă plătesc salariile!", "Nu vă cunoaşteţi locul în ierarhie!", "Am eu grijă să vorbesc cu Coarnă să aibă grijă de voi!" sau "Nu am ce să vorbesc cu voi că aveţi 3 luni de şcoală!".

Adrian Solomon, un apropiat al lui Marcel Ciolacu şi președinte al Comisiei de Muncă din Camera Deputaților, le-a spus jurnaliştilor că nu a fost amendat, ci doar legitimat.

"Nu am fost amendaţi aseară. Am fost doar legitimaţi. Totul e un abuz", a susţinut Solomon într-un mesaj transmis Hotnews.

Întrebat de ce este un abuz, replica a fost: "Am fost legitimaţi şi atât". Întrebat din nou despre amendă, el a răspuns: "Asta ştiu de la TV".

Chestionat despre conflictul cu poliţiştii şi jignirile pe care le-ar fi adus acestora, Solomon a răspuns: "Să demonstreze în instanţă. E uşor în comunicate".

Adrian Solomon a anuntat că va contesta amenda în instanţă.