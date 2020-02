Deţinutul care l-a ameninţat cu moartea pe Klaus Iohannis a fost condamnat

Un deţinut care l-a ameninţat pe preşedintele Klaus Iohannis, prin intermediul unei scrisori pe care i-a trimis-o şefului statului din Penitenciarul Aiud, unde îşi ispăşeşte o pedeapsă de 15 ani pentru omor, a fost condamnat miercuri de Judecătoria Aiud la 1 an de închisoare pentru ultraj.



Potrivit minutei postate pe portalul instanţei, Judecătoria Aiud a dispus condamnarea "inculpatului Munteanu Costin, deţinut în Penitenciarul Aiud, la pedeapsa de 1 an închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de ultraj".



Condamnat în 2016 de Tribunalul Hunedoara la 15 ani de închisoare, pentru omor, decizie rămasă definitivă în 2017 la Curtea de Apel Alba Iulia, inculpatul va adăuga la restul rămas neexecutat şi 1 an de închisoare pentru ultraj la adresa şefului statului, care s-a constituit în acest dosar parte vătămată.



Decizia Judecătoriei Aiud este cu drept de apel, în termen de 10 zile de la comunicare.



După ce şeful statului i-a respins o cerere de graţiere, inculpatul i-a trimis lui Klaus Iohannis o scrisoare în care îl ameninţa cu moartea. Scrisoarea era semnată cu numele unui alt deţinut din Penitenciarul Aiud.

"S-a reţinut că fapta inculpatului Munteanu Costin, prin intermediul unei scrisori expediate personal preşedintelui României prin Poştă la data de 4 iunie 2018, înregistrată la data de 6 iunie 2018 la registratura Administraţiei prezidenţiale, a ameninţat cu moartea, prin tăierea gâtului, preşedintele României în contextul în care la 12 decemrbie 2017 persoana vătămată i-a respins cererea de graţiere individuală a pedepsei de 15 ani de închisoare înaintată preşedintelui la data de 27 iulie 2017 şi respinsă la 12 decembrie. Fapta s-ar întruni, conform rechizitoriului, elementele constituţive ale infracţiunii de ultraj. Dosarul se află în procedura de camera preliminară care presupune verificarea legalitatii administrării probelor şi a rechizitoriului. În camera preliminară, dosarul a fost înregistrat în data de 14 mai 2019. Scrisoarea a fost trimisă în numele altui detinut cu numele şi datele acestuia şi cu adresa penitenciarului", a declarat la vremea respectivă Mihai Roman, judecător la Judecătoria Aiud, într-o intervenţie telefonică la România TV.

Administrația Prezidențială a formulat o plângere împotriva deținutului. Astfel că bărbatul a fost trimis în judecată pentru ultraj, dosarul fiind înregistrat pe rolul Judecătoriei Aiud.

Costin Munteanu a fost condamnat definitiv la 15 ani de închisoare cu executare, în februarie 2017, după ce şi-a ucis iubita şi i-a lasat cadavrul să putrezească în apropierea Peșterii Vacii din județul Hunedoara.