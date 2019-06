Dezastru pentru CFR Cluj. DATORIA ŞOCANTĂ la care a ajuns campioana României. Şi FCSB este pe MINUS în 2018

CFR Cluj are, conform documentelor oficiale, o datorie de aproap 20 de milioane de euro! Situaţia campioanei României nu este la fel de roz. Anul trecut, CFR Cluj a ieşit pe minus 7,54 milioane de euro. În plus, datoria clubului a urcat până la aproape 20 de milioane de euro. CFR Cluj a investit masiv anul trecut în salarii şi transferuri, în speranţa că-şi va recupera banii din prezenţa în grupele cupelor europene. Însă ratarea calificării a adus dezastru. Ceea ce ridică mari semne de întrebare despre viitorul clubului, dacă nici în acest an nu va fi prezentă în grupele cupelor europene. De remarcat că CFR Cluj a cheltuit de aproape două ori mai mulţi bani decât a încasat.

CFR Cluj

Venituri totale: 40.336.031 lei (8,51 milioane de euro)

Cheltuieli totale: 76.062.384 lei (16,05 milioane de euro)

Pierderi: 35.726.353 lei (7,54 milioane de euro)

Datorii: 93.889.802 lei (19,8 milioane de euro)

FCSB a avut, de asemenea, de suferit de pe urma ratării calificării în grupele cupelor europene. Anul fiscal 2018 este calculat de la 1 ianuarie 2018 până la 31 decembrie 2018. Anul fiscal 2018 n-a arătat bine pentru FCSB. Ratarea calificării în grupele Europa League s-a resimţit în veniturile clubului şi FCSB a avut anul trecut o pierdere de aproape două milioane de euro. De asemenea, datoriile au crescut până la 4,21 milioane de euro. Chiar şi aşa, FCSB a realizat venituri impresionante pentru Liga 1, 17,2 milioane de euro, în condiţiile în care n-a avut acces la bonusurile din cupele europene.

FCSB

Venituri totale: 81.828.656 lei (17,28 milioane de euro)

Cheltuieli totale: 91.053.969 lei (19,23 milioane de euro)

Pierdere: 9.225.313 lei (1,94 milioane de euro)

Datorii: 19.945.904 lei (4,21 milioane de euro)