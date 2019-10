Articol publicat in: Societate

Dezvăluiri de ultimă oră, FBI a adus mediumi să-l analizeze pe Gheorghe Dincă. Monstrul, studiat de agenţi cu capacităţi paranormale

Autor: Iulian Tudor Publicat: (acum o oră) // Actualizat: (acum o oră) // Sursa: romaniatv.net Din echipa de agenți FBI, venită la București, special pentru Gheorghe Dincă, fac parte specialiști în analiza comportamentală şi mediumi care au dovedit că au capacităţi paranormale. Anchetatorii de la FBI au fost chemați în România pentru o a doua părere în privința profilului psihologic și comportamental al lui Gheorghe Dincă. Dr. Gheorghe Alexandrescu, medic legist, fost șef al Laboratorului de Prosectură al Institutului Național de Medicină Legală (INML) „Mina Minovici", a adezvăluit însă că din echipa FBI fac parte şi specialiști în analiza comportamentală şi mediumi care au dovedit că au capacităţi paranormale. "Legislaţia noastră prevede examen medico-legal – care include si consult psihologic cu testele specifice – în materia penală pentru precizarea discernământului în momentul săvârşirii faptei infracţionale dar şi în materia civlă, pentru precizarea capacităţii de testare în vederea întocmirii unui act de dispoziţie, cum ar fi un testament etc. sau stabilirea capacităţii de exercitare a unor activităţi, cum ar fi capacitatea de conducere auto, port armă, etc. şi, oricând, există suspiciuni asupra stării psihice a unor persoane. Citeşte şi Becali vrea să-l interogheze pe Dincă: "Ce FBI, lăsaţi-mă trei ore cu el, vă spun adevărul eu, Becali!"

Însă (așa cum este și cazul suspectului din Caracal n.r.), analiza comportamentală şi colaborarea cu mediumi care au dovedit că au capacităţi paranormale în unele cazuri de dispariţie sau omor, reprezintă achiziţii mai recente", a declarat profesorul Alexandrescu, pentru evz.ro. Despre necesitatea acestei analize a FBI, criminologul Dan Antonescu a spus că ea poate furniza elemente orientative pentru anchetatori și îi pot îndruma, eventual, pe unele piste viabile, „ca și la poligraf", dar nu poate fi considerată o probă în instanță. loading...

Daca ti-a placut articolul, urmareste RomaniaTV.NET pe facebook sau twitter

daca sunt in articol si in arraaydaca sunt in articol si in arraay