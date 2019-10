Articol publicat in: Justitie

Becali vrea să-l interogheze pe Dincă: "Ce FBI, lăsaţi-mă trei ore cu el, vă spun adevărul eu, Becali!"

Publicat: (acum o oră) // Actualizat: (acum o oră) // Sursa: romaniatv.net Gigi Becali este, pur și simplu, oripilat de faptele lui Gheorghe Dincă. Patronul FCSB-ului considera recent că ”Rîmaru din Caracal” îl are pe Diavol în el, iar castrarea chimică, în cazul său, ar fi cea mai bună soluție. "Nu putem să găsim adevărul de la Dincă. Fă-mă tu, stat român, pe mine procuror. Trei ore să fac anchetă cu Dincă. Eu, în trei ore, aflu tot adevărul. Știi cum îl aflu? Nu îmi trebuie prea mult. Un ciocan pe o singură unghie și, când ridici ciocanul pe a doua unghie, să vezi cum zice Dincă: stop! O să spuneți nu, că e cu violență, anchetă. Păi dacă a ars, omorât fete, suferă familii, mame, frați, surori, păi ce mare lucru este un ciocan pe o unghie?! Probe halucinante în cazul Caracal. Jurnaliştii România TV au descoperit noi oase în liziera indicată de Dincă VIDEO Ca să aflu tot adevărul, să nu mai aducă FBI. Lăsați-mă trei ore cu el, vă spun adevărul eu, Becali!”, a spus Gigi Becali, sâmbătă, într-o intervenție telefonică la România TV Om credincios și cu frică de Dumnezeu, Gigi Becali nu a rămas impasibil la ororile comise de Gheorghe Dincă, bărbat care ar fi curmat viața a cel puțin două adolescente. Recent, latifundiarul a precizat că ucigașul tinerelor ar trebui castrat și chinuit până își va da ultima suflare. Totodată, omul de afaceri nu este de acord cu introducerea pedepsei cu moartea. Citeşte şi: CUTREMURĂTOR. Fragmente din maxilarul Alexandrei au fost găsite în butoiul lui Gheorghe Dincă Gheorghe Dincă a fost transferat pe 1 ocrombrie, din Arestul Central, în Spitalul Penitenciar Jilava, „pentru efectuarea unor măsuri procedurale dispuse în cazul anchetei penale", a anunțat, la acea vreme, Poliția Română. Gheorghe Dincă a declarat procurorilor că le-a ucis pe Luiza Melencu, adolescenta de 18 ani dispărută în luna aprilie, şi Alexandra Măceşanu, fata de 15 ani dispărută în luna iulie. Bărbatul susţine că le-a răpit, le-a sechestrat şi le-a ucis, trupurile fiind arse într-un butoi metalic din curtea sa. Anchetatorii au găsit, în butoiul invocat, cenuşă, fragmente de oase şi dinţi, iar analizele efectuate de Institutul de Medicină Legală Bucureşti au arătat că, în proporţie de 99,93%, acestea aparţin Alexandrei Măceşanu. De asemenea, anchetatorii au găsit, la indicaţiile lui Dincă, la liziera unei păduri din Caracal, în saci, cenuşă şi resturi de oase, însă analizele legiştilor nu au putut stabili dacă acestea aparţin Luizei Melencu, o nouă expertiză urmnd să fie făcută în Statele Unite. Dincă este acuzat de trafic de minori, viol şi omor calificat. loading...

