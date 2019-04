DGA anunţă verificări la sânge pentru a identifica persoana care a înregistrat-o pe Carmen Dan

”În data de 24 aprilie 2019, ministrul afacerilor interne, doamna Carmen Dan a convocat o întâlnire de lucru la sediul Direcției Generale Anticorupție, la care au participat directorul general adjunct, comisar-șef de poliție Octavian Melintescu și personalul D.G.A. prezent în unitate, în timpul căreia au avut loc discuții specifice din domeniului de activitate. Ulterior, în spațiul public a apărut o înregistrare din timpul discuțiilor, sens în care conducerea Direcției Generale Anticorupție a dispus efectuarea de verificări pentru clarificarea situației de fapt și pentru identificarea persoanei care a efectuat înregistrarea și a făcut-o publică”, anunță DGA într-un comunicat.

Ministrul Carmen Dan a spus miercuri că a fost înregistrată, miercuri, în cadrul Direcției Generale Anticorupție, atunci când a discutat cu angajații pentru a le afla nemulțumirile. Dan a precizat că va face verificări pentru a afla cine a înregistrat-o.

„Astăzi a fost pur și simplu o întâlnire de lucru, o discuție cu oamenii care lucrează în DGA, atât cei cu funcții de conducere, cât și cei cu funcții de conducere. (...) Eu sunt la fel de uimită că o ședință ajunge să fie înregistrată. Sunt foarte interesată să aflu cine sunt. În primă instanță, nu am crezut o astfel de poveste. A ajuns la mine informația după ședința de Guvern. A fost o discuție în care am vrut din gura lor să aflu de ce au fost atât de deranjați. Am vrut să fac toate precizările privind poziția pe care am avut-o în cadrul ministerului. Nu m-am poziționat în sensul desființării acestei direcții, ci în sensul eficientizării. (...) Voi face toate verificările necesare (să afle cine a înregistrat-o, n.r.)”, a declarat Carmen Dan, miercuri la România TV.



Șeful DGA, Cătălin Ioniță, a transmis, zilele trecute, o scrisoare deschisă în care a acuzat faptul că schimbările pe care vrea să le facă ministrul Carmen Dan în DGA, îl vizează de fapt pe el. Acesta descrie și momentul din 2018, când s-a aflat între Carmen Dan și Mihai Tudose, spunând că a refuzat numirea la Poliție.



Cătălin Ioniţă a fost numit la conducerea IGPR pe 17 ianuarie 2018 pentru o perioadă de 6 luni, în urma scandalului dintre Carmen Dan şi Mihai Tudose. Iniţial, Carmen Dan i-a cerut lui Mihai Tudose schimbarea din funcţie a şefului de atunci al Poliţiei Române, Bogdan Despescu, în contextul scandalului poliţistului pedofil. Mihai Tudose a acuzat-o însă pe Carmen Dan că l-a minţit când i-a spus că Ioniţă a acceptat să fie noul şef al IGPR şi i-a cerut atunci demisia.



Carmen Dan nu a demisionat însă, ba chiar a anunţat, după o zi, că are acceptul lui Ioniţă pentru funcţie. Ulterior, PSD i-a retras sprijinul lui Mihai Tudose din fruntea Guvernului.