Dieta cu avocado. Slabeste in mod sanatos pana la 5 kilograme in 2 saptamani

Slabirea nu se produce in mod accelerat, pentru ca nu vorbim despre o dieta restrictiva. Aceasta cura de slabire te ajuta sa scapi de kilogramele in plus fara sa te infometezi, fara sa te privezi de vitamine si minerale. Avocado este bogat in grasimi mononesaturate, care sunt responsabile de senzatia de satietate.

Dieta cu avocado poate fi tinuta o saptamana, doua sau pe termen mai lung, in functie de timpul pe care-l ai la dispozitie si in functie de nevoie.

Beneficiile fructului de avocado

Fructul de avocado este o sursa importanta de vitaminele B6, B9, care normalizeaza nivelul de homocisteina, substanta care creste riscul dezvoltarii bolilor cardiovasculare. Fructul este bogat si in vitamina E, care previne accelerarea maladiei Alzheimer.

Fructul de avocado contine, de asemenea, cu 35% mai mult potasiu decat o banana, mineral care asigura buna functionare a sistemului cardiovascular. De asemenea, in compozitia lui mai gasim minerale precum fier, calciu, fosfor, magneziu, grasimi care cresc nivelul colesterolului bun si scad nivelul colesterolului rau, fibre insolubile care previn constipatia si fibre solubile responsabile de sezatia de satietate.

Nu in ultimul rand, fructul de avocado are proprietati antioxidante puternice, prevenind aparitia mai multor tipuri de cancer.

Asadar, dieta cu avocado nu ajuta doar la pierderea kilogramelor in plus, ci si la mentinerea unei sanatati optime.

