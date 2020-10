Dieta cu castraveti. Scapa de pana la 7 kg intr-o saptamana

Castravetele este o leguma usor de digerat, bogata in apa, in fibre, in vitaminele B, C si E si in minerale precum calciu, zinc, magneziu. Contine maximum 20 de kilocalorii, ceea ce il face ideal in curele de slabire. Dieta cu castraveti te ajuta sa scapi de aproximativ sapte kilograme in doar o saptamana si asta fara sa simti deloc senzatia de foame.