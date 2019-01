Dieta recomandată de dr. Oz pentru anul 2019: "E un fel de post"

Dieta non-dieta propusa de celebrul dr. Oz presupune sa mananci orice, insa cat sa respecti "Ceasul de 24 de ore", scrie lyla.ro.

„Nu manca nimic pana nu vezi rasaritul Soarelui dimineata si opreste-te din a mai manca dupa ce acesta a apus. Este un fel de post, dar iti ofera o libertate mai mare", le-a spus Dr. OZ celor de la Page Six.

Acest lucru inseamna, insa, ca ai voie sa mananci doar opt ore pe zi deoarce „ritmul circadian" sau „ceasul de 24 de ore guverneaza ceea ce se intampla in corpul nostru, inclusiv modul in care procesam mancarea", a adaugat el.

De asemenea, medicul sustine ca poti manca orice in acest interval, cu exceptia carbohidratilor simpli.

„Atat dovezile obtinute de la animale, cat si cele obtinute de la oameni arata ca metoda este eficienta pentru a pierde in greutate. Dieta non-dieta te va face sa te simti mai bine anul acesta", a adaugat doctorul.

Nascut pe 11 iunie 1960 in Cleveland, Ohio, Statele Unite ale Americii, Mehmet Cengiz Oz a adus medicina complementara in fata publicului prin show-uri televizate, ca gazda radio sau prin scoaterea unor publicatii. Primul lui show televizat, Second Opinion with Dr. Oz, a durat doar un sezon, facandu-se super cunoscut abia in show-ul lui Oprah Winfrey. Dupa aceasta aparitie de succes, Oz este gazda propriului show de sanatate, The Dr. Oz Show.