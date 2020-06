Dieta suedeză: Cum să slăbeşti armonios în 13 zile, meniul pentru fiecare zi

Dieta suedeză este una dintre acele cure la care apelează foarte multe persoane, indiferent de sex sau de vârstă. Faptul că poți slăbi între 6 și 20 de kilograme în doar două săptămâni, că ritmul metabolismului se schimbă într-atâta încât sunt arse grăsimile, că reduce drastic numarul de calorii consumate zilnic, dar și că ajută la menținerea greutății corporale, face ca această dietă să se numere printre cele mai eficiente din ultimii ani.

Dieta suedeză este invenția doctorului Michael Rafael Moreno, absolvent al University of California (Irvine and Hahnemann Medical School), care a gândit patru etape pentru această cură, primele trei având rolul de a scădea în greutate iar cea de-a patra având rolul de a menține greutatea corporală. Dieta se mai numește și ”dieta de 13 zile”, ”dieta NASA”, pentru simplul fapt că are în componență alimente consumate de vastronauți în timpul pregătirii fizice pentru expedițiile spațiale, sau ”dieta care shimbă metabolismul” pentru faptul că principiul de bază este acela de a intensifica metabolismul îmbunătățind astfel arderea caloriilor și menținând efectele pentru o perioadă destul de lungă de timp (chiar și de până la doi ani).

Mai mult, dieta suedeză ajută digestia, creşte nivelul de colesterol ”bun” (HDL), reduce cantitatea de zahăr din sânge şi nivelul trigliceridelor. Pentru că este o dietă hipocalorică (ceea ce duce la slăbirea masei musculare), dieta suedeză poate provoca anemii, motiv pentru care nimeni nu ar trebui să țină această dietă fără acordul medicului.

În plus, ca în cazul majorității dietelor, nu au ce căuta în alimentație margarina, alcoolul, îndulcitorii artificiali, zahărul, sucurile carbogazoase, prăjiturile, făinoasele şi amidonoasele (pâine, orez, paste, chipsuri). Ca rezultatul să fie unul optim, este indicat sportul.

Ce anume să iei în considerare atunci când te apuci de dieta suedeză

Atunci când te apuci de această dietă trebuie să ții cont de câteva chestiuni importante:

1) trebuie să ții cu strictețe meniul timp de 13 zile, orice abatere putând afecta rezultatul final al dietei

2) trebuie să-ți gândești un meniu de trei mese pe zi foarte sărac în calorii

3) dacă vrei să reiei această dietă, nu o poți face decât după un interval de doi ani, timp în care este indicat un regim alimentar echilibart

În ce constă meniul dietei suedeze

Înainte de a te dumiri cam în ce combinații și cantități sunt permise în timpul dietei, trebuie să știi ce anume poți mânca. Pește, carne de vită și pasăre, ouă fierte, spanac, roșii, lămâi, pâine integrală, cafea cu zahăr, unt, brânză cottage, țelina, portocale, mere, banane, iaurt, morcovi intră în gama alimentelor premise în această dietă, ceea ce însemană că ai parte de un aport nutritiv deloc de neglijat.

Ziua 1

Dimineața: o ceaşcă de cafea cu o linguriţă de zahăr

Prânz: două ouă fierte tare, o roşie şi spanac fiert

Seara: 200 grame de carne de vită făcută la grătar, o salată verde cu ulei (se recomandă cel de măsline) şi suc de lămâie

Ziua 2

Dimineața: o ceaşcă de cafea cu o linguriţă de zahăr

Prânz: 200 grame de şuncă slabă şi un iaurt natural

Seara: 200 grame de carne de vită la grătar, o salată verde cu ulei (recomandat de măsline) şi suc de lămâie

Ziua 3

Dimineața: o ceaşcă de cafea cu o linguriţă de zahăr şi o felie de pâine prăjită

Prânz: două ouă fierte tare, 100 grame de şuncă slabă şi o salată verde cu suc de lămâie

Seara: ţelină fiartă, o roşie şi un fruct proaspăt

Ziua 4

Dimineața: o ceaşcă de cafea cu o linguriţă de zahăr şi o felie de pâine prăjită

Prânz: un suc de portocale (220 ml) şi un iaurt natural

Seara: un ou fiert tare, un morcov mare dat pe răzătoare şi câteva felii de brânză

Ziua 5

Dimineața: un morcov mare dat pe răzătoare cu suc de lămâie

Prânz: 200 grame de peste – cod fiert cu zeamă de lămâie şi o linguriţă de unt

Seara: 200 grame de friptură de vită la grătar şi salată verde cu ţelină proaspătă

Ziua 6

Dimineața: o ceaşcă de cafea cu o linguriţă de zahăr şi o felie de pâine prăjită

Prânz: două ouă fierte tare şi un morcov mare dat pe răzătoare cu suc de lămâie

Seara: 250 grame de pui la grătar (sau fiert), o salată făcută din salată verde cu ulei (de măsline) şi suc de lămâie

Ziua 7

Dimineața: o cană cu ceai neîndulcit

Prânz: nimic, trebuie doar să beţi multă apă

Seara: 200 de grame carne de miel preparată slab şi un măr

Regimul alimentar din primele șase zile se va relua între ziua a opta și ziua a 13-a