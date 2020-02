DIGI SPORT LIVE SIMONA HALEP - JENNIFER BRADY ONLINE STREAMING. Simona se bate pentru finala de la Dubai

DIGI SPORT LIVE SIMONA HALEP - JENNIFER BRADY ONLINE STREAMING. Halep s-a mai duelat cu Brady în urmă cu o lună, la Australian Open. Românca s-a impus fără mari probleme atunci. Halep e favorită și de această dată la casele de pariuri, având o cotă de 1.40 pentru un succes contra lui Brady. Sportiva din SUA are o cotă de 2.80 pentru o eventuală calificare în finală.

Simona Halep și-a salutat fanii după calificarea în semifinale la Dubai: "E adevărat, am suporteri peste tot unde merg să joc. Ador să joc în Dubai, sunt fericită că voi fi în semifinale și voi evolua din nou în fața acestui public. Mulțumesc tuturor celor care au venit", a spus Halep, după victoria cu Sabalenka.

Prima confruntare directă dintre Simona Halep și Jennifer Brady a fost la Toronto, în 2019, 16-imile Rogers Cup. A fost și atunci o victorie pentru româncă, obținută chiar mai greu decât cea de la Melbourne. Brady a câștigat atunci primul set, la patru. Simona a reușit să câștige apoi setul doi la cinci, iar decisivul a fost tranșat în favoarea româncei la tiebreak. Asta deși Brady reușise o revenire incredibilă, de la 0-4 la game-uri în decisiv.

Pentru calificarea în semifinale la Dubai, Simona Halep primește 185 de puncte în clasamentul WTA. Avea de apărat 190 de puncte de anul trecut, deși atunci părăsea competiția încă din sferturile de finală. Doar că în 2019, turneul din Dubai era de categorie superioară, Premier 5. Dacă va merge în finală, Simona Halep ia 305 puncte din această competiție, iar pentru câștigarea trofeului se acordă 470 de puncte.

Simona Halep a câștigat în 2015 la Dubai

Simona Halep a reușit să câștige turneul de la Dubai în 2015, după ce a trecut de Karolina Pliskova în finală, scor 6-4, 7-6(4). Acum, la cinci ani distanță, românca e la un pas de o nouă finală și implicit de trofeu.

Simona Halep are la activ 19 trofee și alte 17 finale pierdute în circuitul WTA.





DIGI SPORT LIVE SIMONA HALEP - JENNIFER BRADY ONLINE STREAMING. Jucătoarea română de tenis Simona Halep a declarat că în setul secund al meciului cu belarusa Arina Sabalenka, pe care l-a câştigat joi la Dubai, a început să joace mai tare şi şi-am găsit ritmul.



"Cred că am început să joc un pic mai tare în setul secund şi mi-am găsit ritmul. E întotdeauna dificil să joci contra ei, deoarece e foarte puternică şi loveşte mingea foarte, foarte tare, aşa că a trebuit să joc mai repede, să mă mişc mai repede pe teren şi să dau totul pentru a câştiga'', a declarat Halep după victoria din sferturi cu 3-6, 6-2, 6-2.



''E greu de fiecare dată împotriva ei, deoarece e mai înaltă decât mine şi are multă forţă. A trebuit să blochez unele mingi şi să iau iniţiativa, să deschid unghiurile'', a mai spus numărul doi mondial, citat de site-ul WTA.



''La început, toate erau prea rapide, prea puternice. După ce am prins ritmul a fost mult mai uşor să simt jocul'', a adăugat Halep. ''Am jucat mai repede în seturile doi şi trei, iar ea nu a mai avut timp să se aşeze pentru a lovi mingea. Cred că asta a fost cheia meciului'', a subliniat românca.



În semifinale, Halep o va înfrunta pe americanca Jennifer Brady, care a trecut pe rând de Kristyna Pliskova, Gabriela Dabrowski, Su-wei Hsieh, în calificări, Elina Svitolina, Marketa Vondrousova şi Garbine Muguruza, pe tabloul principal.



Cele două s-au întâlnit anul acesta în primul tur la Australian Open, Halep câştigând cu 7-6 (5), 6-1, după ce a salvat trei mingi de set.



"E bine să fiu din nou în semifinale aici (la Dubai). Îmi plac condiţiile, îmi place să joc la Dubai. Vreau să mă bucur de joc şi să profit de fiecare şansă pentru a câştiga. Ştiu că va fi greu. Am jucat contra ei la Melbourne şi nu a fost uşor", a comentat Halep.



"Cred că a primit multă încredere în acest meciuri, câştigând în faţa unor adversare de top. Are un joc puternic, forehand-ul ei e foarte bun şi şi-a îmbunătăţit şi reverul. Va fi dificil, dar sunt gata să joc şi sper că îmi voi face treaba'', a concluzionat Halep, campioană la Dubai în 2015.