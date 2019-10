DIICOT a anulat amenda dată mamei Luizei

Mama Luizei Melencu a primit o amendă de 5.000 de lei, după ce nu s-a prezentat săptămâna trecută la sediul Institutului Naţional de Criminalistică pentru a i se preleva probe biologice în vederea unei noi expertize ADN la FBI.

Monica Melencu a fost de acord într-un final să i se recolteze probe, femeia cerând să fie transportată la Bucureşti de către organele de anchetă.

"Am luat o hotărâre după ce domnul avocat Tonel Pop a insistat să mă supun noii recoltări de probe biologice şi să mă consult cu familia în acest sens. După îndelungi discuţii cu familia, am hotărât să fiu de acord cu condiţiile următoare: să fie de faţă domnul avocat Tonel Pop la recoltare şi să fiu dusă cu maşina la Bucureşti pentru recoltare de către organele de anchetă pentru că nu am posibiliăţi materiale", a declarat, sâmbătă, Monica Melencu.

Procurorul şef al DIICOT, Felix Bănilă: "FBI a cerut o probă nealterată". Mama Luizei Melencu a acceptat să dea noi probe ADN

DIICOT a transmis în Statele Unite o cerere de asistență judiciară în materie penală prin care a solicitat sprijinul FBI în vederea efectuării unei expertize genetice pentru stabilirea ADN-ului mitocondrial în cazul Luizei Melencu și pentru stabilirea profilului psihologic/comportamental al inculpatului Gheorghe Dincă.

DIICOT cere sprijinul FBI pentru analize genetice privind ADN-ul oaselor din pădurea din Caracal. Mama Luizei Melencu, citată la DIICOT