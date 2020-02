DINAMO - STEAUA (FCSB) LIVE VIDEO ONLINE STREAMING 2020: Derby de Romania, meciul care poate decide campionatul!

Pentru prima dată după câțiva ani buni, există șanse ca marele derby să se dispute cu casa închisă, mai ales că și dinamoviștii au cumpărat în jur de 20.000 de bilete cu o zi înainte de meci-

Fanii "câinilor" au promis și un spectacol de zile mari pe stadion, iar până la ora meciului, cifra fanilor din partea "câinilor" ar putea ajunge aproape de 30.000. Așadar, numărul total al spectatorilor ar putea fi în jur de 40.000.

Cifra este una spectaculoasă dacă avem în vedere că ultima dată când un derby pe Arena Națională s-a jucat cu casa închisă a fost în urmă cu vreo 5 ani, înainte ca peluza nord a FCSB să se separe de echipa lui Gigi Becali.

Recordul de spectatori la un meci pe Arena Națională a fost de 54.364 și s-a întâmplat în august 2015, la meciul România - Finlanda (1-1), din preliminariile Euro 2016.

Dinamo - FCSB LIVE VIDEO | Echipele probabile

Dinamo: Piscitelli - Kostrna, Puljic (c), Grigore, Sin - Filip, Mrzljak - Mihaiu, Fabbrini, Sorescu - Perovic

Absenți: Mihai Popescu (susependat), Skovajsa (suspendat)

FCSB: Bălgrădean - Crețu, Planic, Cristea, Soiledis - Oaidă, Filip, Moruțan - Man, Tănase (c), Coman

Absenți: Ionuț Panțîru (accidentat)

DINAMO - STEAUA (FCSB) LIVE VIDEO ONLINE STREAMING 2020: Un arbitru pe gustul lui Becali

Arbitrul Horaţiu Feşnic va conduce la centru partida Dinamo – FCSB, care se va disputa dumincă, de la ora 20.00, în etapa a XXV-a a Ligii I, a anunţat CCA.

Primul meci al zilei de duminică, Sepsi – FC Botoşani, va fi arbitrat de Istvan Kovacs.

Brigăzile de arbitri şi observatorii celor două confruntări:

Sepsi Sfântu Gheorghe – FC Botoşani, ora 17.00

Arbitri: Istvan Kovacs – Ciprian Florin Danşa, Ovidiu Artene ă Iulian Dima

Observatori: Liviu Ciubotariu, Paul Cazan

Dinamo – FCSB, ora 20.00

Arbitri: Horaţiu Feşnic – Mihai Marius Marica, Marius Badea – Ionuţ Coza

Observatori: Augustus Constantin, Marian Ivan

DINAMO - STEAUA (FCSB) LIVE VIDEO ONLINE STREAMING 2020. Vintilă anunţă spectacol

Tehnicianul FCSB, Bogdan Vintilă, a declarat, sâmbătă, într-o conferinţă de presă, că speră ca la derbiul cu Dinamo echipa sa să facă spectactol în teren şi să câştige cele trei puncte.

"Suntem în faţa unui joc important şi consider că suntem pregătiţi din toate punctele de vedere. Am observat toţi jucătorii, sunt foarte motivaţi şi încărcaţi pentru o victorie. Este necesară, mental, şi pentru clasament. Vom întâlni o echipă de tradiţie, va fi un joc în care cu siguranţă va fi spectacol în tribune şi ne dorim ca şi pe teren noi să facem spectacol, să câştigăm cele trei puncte. Aşa cum am spus, jucătorii sunt pregătiţi, îi simt că sunt montaţi pentru acest joc. Vom aborda jocul cu o mobilitate mai mare în atac. Poţi să desfaci apărările cu un atacant de careu, dar din păcate nu-l avem. La meciul cu Clinceni am ratat foarte mult, dar asta nu este o problemă. Aşa cum în ultimele trei etape am jucat fără atacant şi puteam să marcăm, la fel se putea întâmpla şi acum. La Dinamo, forţa grupului poate decide meciul. Noi trebuie să câştigăm, e simplu. Doar la asta trebuie să ne gândim. Într-un asemenea meci motivarea vine de la suporteri, ei dau un plus de energie. Sunt sigur că vor fi prezenţi în număr foarte mare. Emoţii sunt, dar nu ştiu dacă suplimentare", a declarat Vintilă.

DINAMO - STEAUA (FCSB) LIVE VIDEO ONLINE STREAMING 2020. Becali vrea să transfere dinamovişti

Patronul FCSB, Gigi Becali, a declarat, vineri, că a primit o ofertă din SUA pentru Florinel Coman, de nouă milioane de euro pentru 50 la sută din drepturile federative ale atacantului.

"Am primit ieri ofertă oficială pentru Coman de 7 milioane şi jumătate. Cu comisionul impresarului, un milion jumătate, deci nouă milioane, pentru 50 la sută. Deci vor să cumpere 50 la sută din Coman cu nouă milioane. Nici nu m-a interesat. Am oferta oficială, scrisă, de la un club din America. Am zis în primul rând că Florinel Coman nu trebuie să plece în America. Dublu, sută la sută, nu înseamnă 18? Dar nu îl dau cu 18, îl dau cu 20. Daca aşa am spus? De ce să-l dau cu 18, dacă am zis că-l dau cu 20. Acum, Mirel Rădoi trebuie să înţeleagă şi el şi să facă ce e bine pentru fotbal. Dacă îl iei şi îl ţii pe bancă şi nu îl bagi, mai bine lasă-l în partea cealaltă, să joace. E mai important să joace decât să stea pe bancă. Mai bine joci la naţionala mică decât să stai pe bancă la naţionala mare. Are timp Florinel să se afirme, are 21 de ani", a declarat Becali, la ProX.

Gigi Becali este mulţumit de delgarea arbitrului Horaţiu Feşnic la derbi.

"E cea mai bună. Ăsta e arbitrul de care îmi place cel mai mult, de Feşnic. E foarte ferm, greşete rar. Greşeşte şi el că e om. Nu stă la bârfă cu jucătorii, îmi place de el, dar e foarte ferm şi nu stă la vrăjeală. Nu stă la bârfă cu jucătorii, îmi place de el. E arbitru, îmi place atitudinea lui, cum fluieră, cum cutare. Orice fault e falult, nu că las jocul să se joace mai tare. Arbitrează în stil european. Fotbalul se joacă cu mingea, nu se dă la gioale. El fluieră, nu-şi face viaţa grea. Pac, a fluierat, dă fault! Comportamentul lui, mimica lui, îmi place. Îmi place că dă fault, nu că", a precizat el.

Lui Gigi Becali îi place de mijlocaşul Deian Sorescu de la Dinamo, dar nu vrea să-l transfere la FCSB.

"Sorescu, atât. Îmi place ce joacă, nu pentru Steaua, nu să-l cumpăr. Poate Fabbrini ăla, aşa e talentat, dar mă gândesc că peste tot pe unde a fost a plecat şi nu l-au ţinut, înseamnă că e ceva în neregulă. Are momente când dribează, dar nu cu echipele mari. Cu noi nu o să o atingă mingea prea mult mingea pentru că nu are forţă. De la noi o să fie decisiv Moruţan", a declarat omul de afaceri.

Întrebat dacă îşi doreşte ca rivala CFR Cluj să treacă de FC Sevilla, Becali a răspuns: "Nu vreau să treacă. De ce să treacă? Vreau să nu treacă. Hai că fac păcate, nu mă mai întreba de ei! Mai bine nu mai vorbesc de asta şi gata. Ce vrei, să te mint?"

DINAMO - STEAUA (FCSB) LIVE VIDEO ONLINE STREAMING 2020. Noi tricouri pentru "câini"

FC Dinamo a anunţat că programul "Doar Dinamo Bucureşti" (DDB) va fi inscripţionat pe tricourile de joc la meciul cu FCSB, programat duminică, la ora 20.00, în etapa a XXV-a a Ligii I.

Decizia a fost luată la iniţiativa partenerului principal UNIBET. Echipamentul dinamoviştilor va fi complet roşu, iar DDB va apărea pe tricou în locul UNIBET. Numele partenerului principal al FC Dinamo va apărea inscripţionat pe spatele tricoului, sub numărul oficial de joc.

Partenerul principal al FC Dinamo va dona clubului câte 5.000 de euro la fiecare 10.000 de bilete achiziţionate la derbiul cu FCSB.

,

Duşan Uhrin după ce a fost criticat de Laurenţiu Corbu: Ar fi trebuit sancţionat. Aici, toată lumea mă vorbeşte pe la spate Sper să fie fierbinte pe teren, dar şi în tribune

Antrenorul FC Dinamo, Dusan Uhrin, s-a arătat nemulţumit de criticile ce i-au fost aduse lui şi clubului de către fundaşul Laurenţiu Corbu, care a părăsit formaţia "alb-roşie" pentru Chindia Târgovişte după ce şi-a pierdut locul de titluar.

''Nu ştiu din ce cauză nu am mai fost plăcut la Dinamo. Nu mă aşteptam să nu prind nici măcar lotul cu Voluntari. Probabil au fost alegerile lui Dusan Uhrin şi ale conducerii, dar măcar puteau fi bărbaţi, ceea ce n-au fost, şi să îmi zică înainte sau imediat după cantonament că n-au nevoie de mine. Să nu mă ţină până mă prind eu că nu mai sunt dorit şi să plec unde oi vedea cu ochii”, a declarat Corbu, pentru gsp.ro.

Uhrin consderă că jucătorul ar fi trebui să aibă în contract o calauză care să-i interzică să-şi critice fostul club. Antrenorul dinamovist mai afirmă că s-a obişnuit să fie vorbit pe la spate la gruparea la care este angajat.

"Nu comentez pentru că ştiţi că nu vorbesc prea mult. Aici toată lumea mă vorbeşte pe la spate. Când l-am întâlnit ultima dată, mi-a spus:. Asta e realitatea, dacă a vrut să plece, foarte bine. Dacă a comentat, e problema lui. Acesta e stilul jucătorilor aici. Are un contract, ar trebui să aibă nişte paragrafe acolo. Normal dacă un jucător vorbeşte împotriva clubului doi ani după ce pleacă ar trebui penalizat. Aşa a regula în Cehia, sigur, să nu ataci fostul club. Dacă vorbeşte de rău, e problema lui", a declarat Uhrin.

Tehnicianul ceh spune că echipa lui este pregătită pentru derbiul cu FCSB.

"Suntem pregătiţi pentru derbi, mai puţin Montini şi Neicuţescu, accidentaţi de mai mult timp. Toată lumea este pregătită pentru meci, avem 20 de jucători care pot evolua. Ei au jucători de atac foarte buni, dar au şi probleme în defensivă, la fel ca noi, sper că va fi o luptă mare. Trebuie să luptăm să dăm tot ce e mai bun. Ei au trei jucători de atac foarte buni, dar şi noi avem jucători buni. În derbiuri nu sunt echipe favorite, nu contează dacă o formaţie este prima sau ultima. Nu ştiu dacă e un avantaj că nu au un număr 9, aşa joacă ei, cu trei jucători în atac şi cu Tănase în spate, aşa e stilul lor. Coman şi Man sunt jucători rapizi şi ştiu să joace în atac. Au unul, dar nu îl folosesc prea mult. Nu vreau să vorbesc de arbitri, am vorbit deja prea mult. Sper ca arbitrul să fie foarte bun pentru ambele echipe. (n.r. - despre motivarea jucătorilor) Toată lumea ştie ce înseamnă acest meci, cine nu ştie? Jucătorii ştiu că vin mulţi spectatori. În mod normal, la un meci d-ale noastre vin 2-3.000 de spectatori, acum vor fi 30-35.000. E un derbi. Acest meci cred că nu are nevoie de motivare. Motivaţia este că vin foarte mulţi oameni şi trebuie să dăm totul. Şi jucătorii mai ştiu că au fost ajutaţi de unii dintre aceşti suporteri (n.r. - prin sumele donate). Va fi un meci dificil, nu vreau să vorbesc despre victorie. Eu îmi fac treaba ca să câştigăm. Ştim cum este FCSB şi aştept un joc foarte bun. Le transmit suporterilor, mulţi sunt pritenii noştri, să umple stadionul, aştept asta. Sper să fie fierbinte pe teren, dar şi în tribune. Suporterii care au ajutat cu bani clubul nu mi-au cerut să joc cu un anumiţi fotbalişti. Am vorbit cu conducătorul suporterilor şi nu s-a întâmplat asta niciodată. Am vorbit despre situaţia clubului", a spus el.

Căpitanul Antre Puljici spune că simte un pic de presiune înaintea derbiului cu FCSB. El a identificat o problemă în echipa rivală, absenţa unui vârf de atac.

"Înseamnă mult acest meci, este derbiul împotriva FCSB în primul rând, aşa că înseamnă mult pentru noi, pentru club, pentru suporteri. Rezultatul este important şi pentru că ne trebuie puncte, chiar dacă nu mai avem şanse la play-off. Trebuie să ocupăm cel mai bun loc posibil în play-off. Mă aştept la un meci bun duminică, pentru că şi ei au nevoie de puncte, luptă pentru campionat. În opinia mea, nu există favoriţi în derbiuri. Poate pentru noi e un plus că jucăm în faţa suporterilor şi aceştia vor veni în număr mare. Dar trebuie să ne arătăm pe teren calitatea şi să încercăm să câştigăm acest meci. Cred că am jucat 5-6 derbiuri cu FCSB. E ceva special, toată săptămâna dinainte, în televiziune, în mass-media lumea a vorbit de acest meci. Simţi un pic de presiune, aştepţi meciul, dar e bine să joci asemnea partide. FCSB are o echipă bună, cu jucători buni, mai ales în atac, Coman, Man, Tănase, dar au o problemă din punctul meu de vedere că nu au un număr 9. Noi îi avem pe Perovici, pe Popa, sunt numărul 9. Eu cred că ai nevoie de un număr 9 în echipă. Obiectivele noastre sunt locul I în play-out şi câştigarea Cupei României", a spus fundaşul.

Întrebat dacă un jucător român poate fi transferat în străinătate cu 10-20 de milioane de euro, Puljici a răspuns: "Cred asta, de ce nu? În fotbal, sumele cheltuite au crescut. Cred că echipa care poate vinde pe asemenea sume e FCSB, pentru că au jucători tineri buni. Tinerii jucători sunt la un preţ bun. Dacă îşi arată calităţile lor este posibil să fie transferaţi pe astfel de sume."

Partida Dinamo - FCSB va avea loc duminică, de la ora 20.00, pe Arena Naţională, în etapa a XXV-a a Ligii I.