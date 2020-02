DINAMO FCSB. Horaţiu Feşnic, delegat de CCA la derby-ul Dinamo - FCSB

DINAMO FCSB. Horaţiu Feşnic va fi ajutat de asistenţii Marius Marica şi Marius Badea, în tiomp ce Ionuţ Coza va fi arbitru de rezervă. Dinamo - FCSB se joacă, duminică, de la ora 20:00, pe Arena Naţională din Capitală, şi va fi transmis în direct de Digi Sport, Telekom Sport şi Look Plus.

DINAMO FCSB BILETE. Cât costă şi de unde cumperi tichete la derby-ul Dinamo - FCSB

DINAMO FCSB. Horaţiu Feşnic a mai fost delegat de CCA la un meci dintre Dinamo și FCSB, scor 4-1, din Cupa Ligii, în sezonul 2016-2017. "Câinii" n-au pierdut niciodată ân ţapte meciuri atunci când au fost arbitrați pe Horațiu Feşnic pe teren propriu! În total, Horaţiu Feșnic i-a arbitrat de 14 ori: 10 victorii, o remiză și trei înfrângeri. De partea cealaltă, FCSB are 13 jocuri arbitrate de Horaţiu Feşnic, opt victorii, trei remize și două înfrângeri, iar în confruntările considerate în deplasare are cinci meciuri: două victorii, o remiză și două înfrângeri. Arbitrul din Cluj-Napoca e unul dintre preferații patronului Gigi Becali: "E cel mai bun arbitru după părerea mea. E clar, simplu, linistit, unde e fault, pac!, fault, fluieră, nu are nicio emoție, nicio teamă, îmi place statura lui. Are și nume biblic. Când am auzit de el am zis că ăsta o să fie mare arbitru, că are nume biblic".

DINAMO - FCSB 2020. Gigi Becali: "Dacă luăm un punct, mergem să ne spânzurăm"

DINAMO FCSB. Meciul Dinamo - FCSB, programat, duminică, de la ora 20:00, în etapa a 25-a din Liga 1, se joacă pe Arena Naţională din Capitală şi va fi transmis în direct la Digi Sport, Telekom Sport şi Look Plus.