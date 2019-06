Dinu, ATAC DEVASTATOR la adresa lui Iordănescu. "Procurorul"desfiinţează punct cu punct cariera la naţională a "Generalului"

Cornel Dinu a fost dranjat de mai multe declaraţii ale lui Anghel Iordănescu, printre care: "Mulți oameni din 1990 nu s-au mai regăsit pe lista din 1994. Am ratat apoi calificarea la Euro '92 cam tot cu același grup, Hagi, Popescu și ceilalți, cu care ne îndreptam spre un nou eșec pentru 1994, după acel 2-5 de la Kosice", "La câte debitează Dinu, întrebați-l pe el! Dacă a făcut vreun pact, bravo lui, a fost băiat deștept. Mă bucur că ne-a ajutat! Dar trebuia să rămână la echipă, dacă tot realizase acea înțelegere".

"Generalul" s-a referit inclusiv la meciul România - Belgia 2-1, despre care Cornel DInu a dat de înţeles că ar fi fost aranjat!

Dezvăluiri-şoc! FRF, mită pentru arbitri la un meci al NAŢIONALEI. Blat în preliminarii: "Aveam pact secret să ne calificăm împreună"

Răspunsul lui Cornel Dinu este unul deosebit de dur la adresa lui Anghel Iordănescu:

"Pierdutule, știi că așa îți zicea hâtru nea Tinel, dar bineînțeles că eu respect logica infailibilă a celor care nu mai sunt printre noi și tac. Mamă, dacă aș traduce... Dar îmi dau peste mână și trec mai departe. Iar, după atâtea cruci bigote făcute ostentativ, la vedere, încurci patrafirul cu aghiazma și spui trăsnăi.

De ce nu ma lași tu în pace și mă provoci, că aș debita? Ai și dreptate, da, debitez când văd fariserism, minciună și logoree tehnico-tactică, ce nu are cum să te caracterizeze. Poate merge cu unii. Pierdut în obscurantism, n-ai cum să înțelegi că suntem câțiva care, atunci când se spun minciuni despre noi, răspundem cu adevăruri.

Nu intru cu cerneala în zbuciumul și meticulozitatea ce vrei să lași să se înțeleagă că te-ar fi caracterizat în pregătirea jocurilor de la Mondialul din '94. A fi prea mare hazul. Ce tactică te muncea și o pregăteai?! Că lui Sacchi și Zeman, care m-au delectat acum câteva seri la Soto Voce a lui Marzulo, să fim serioși, nu le puteai fi nici măcar al 4-lea secund. Niciun apropo la erudiția ce ai dovedit-o de atâtea ori, când încerci graiul vechilor cazani.

Simplu atunci. Păi toată lumea care se pricepe cât de cât la fotbal știe că seria din America a „tricolorilor" a fost mai slabă decât cele din Mexic '70 și Italia '90. Iar una peste alta, în America am jucat cu 9 în apărare și doi în atac, Hagi și Răducioiu. Ca dovadă clară stă adevărul că din cele 10 goluri, trei le-a reușit genialitatea execuțiilor lui Hagi, la alte trei geniul Hagi a dat asistul (ultima pasă, că assistul ți-e greu de pronunțat), iar la alte 4 a fost în desăvârșirea lor. Și Răducioiu, aruncat în națională și de mine, ca și Lupescu în 1990, a marcat trei goluri. Apoi, spui că ai creat această echipă cu vreo 10 jucători de la Steaua. Da, «Pierdutule», dar ăștia 10 au fost cei pe care i-ai moștenit promovați de mine la națională. Ai tupeul obraznic să spui că ai adus mari noutăți. Ai moștenit echipele construite de Ienei și de mine. Să-ți fie de bine!

Zgândări și rana destinului de la Kosice, spunând că sunt vinovat că Dubovsky a marcat trei goluri. E și ignoranță, și răutate. Pentru că am anticipat că nu vom suporta decât 7-8 șuturi pe poartă, și au fost 7, și n-am prevăzut că Lung va lua 3 în urma unor lovituri libere. Greșeala mea, și m-a costat într-un fel, e că am cedat la presiunea presei și a opiniei publice punându-l între buturi pe Lung, care nu mai era de acest nivel. Iar pe Stelea, comitetul federal nu mi-a permis să-l titularizez fiindcă era rezervă la Salamanca. Am greșit, am plătit, poate pe nedrept, după un joc care se petrece o dată la 50 de ani.

Prin ce "jocuri" ai fost promovat de la Steaua la națională, iar nu precizez. Că ar trebui să amintesc decizia celui mai mare conducător și creator al lotului Steaua, dar și el e dispărut dintre noi. Are și acum respectul meu. Și mai sunt câțiva care știm ce spunea în această privință. Mai amintesc hohotul de râs ce-l declanșează, firesc, afirmația ta că ar fi fost o soluție schimbarea lui Prunea cu Stelea înaintea penaltyurilor cu Suedia. Hai, gata, e prea mult! Ar fi fost unic în istoria fotbalului mondial. Cum și norocul tău a fost ieșit din comun și în fotbal. Iar în ceea ce privește așa-zisa intenție a federației de a te schimba înaintea acelui Mondial, chipurile, că ai făcut antrenamente prea dure și ar fi murmurat jucătorii, e o mare mincină! Și te vede Cel de Sus, iarăși. Care are iertare și pentru farisei născuți și din compromiterea scăldătoarei.

Nu, "Pierdutule", Mircea Angelescu fusese trimis să te schimbe că tu și cu Bela Kassai, dirijați de blestemul care ne-a alungat din Rai, al ispitelor de acasă, v-ați dat regaliști peste noapte și v-ați fotografiat la Versoix cu Majestatea Sa. Santa Simplicita din toate direcțiile. Să îți dea Dumnezeu sănătate în toate privințele, îndeosebi după ultima găselniță, să intri iar în politică. Nu din convingere, n-are cum. La câtă credință doar spoiești, nu scapi nici tu de ... «banul e ochiul dracului». Acum, cu finul furier la origine, generalul și doctorul cu 4 stele și nenumărate doctorate, Oprea. Ce ghinion pe biata țară! O salvați, nu-i așa?!", este replica lui Cornel Dinu.

După ce România a pierdut cu 2-5 împotriva Cehoslovaciei, în campania de calificare pentru CM din 1994, Cornel Dinu a fost schimbat cu Anghel Iordănescu, care a câștigat toate meciurile până la finalul campaniei și a calificat echipa națională la Mondialul din SUA.