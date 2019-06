Direcţia de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dolj dă vina pe procuror pentru scandalul în cazul fetiţei din Baia de Aramă

Conducerea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Dolj susţine că personalul instituţiei a fost solicitat să intervină în cazul fetiţei din Mehedinţi, dată spre adopţie, ulterior preluării acesteia din familia fostului asistent maternal, precizând că "procurorul a stabilit modul de acţiune".



"Printr-o adresă a Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Craiova, înregistrată la instituţia noastră în data de 20.06.2019, s-a solicitat să asigurăm "prezenţa la data de 21 iunie 2019, la sediul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Craiova, la ora 7.00, a unui psiholog şi a unui asistent social pentru a acorda consiliere psihologică şi asistenţă unui minor", fără a ne fi furnizate alte informaţii (locaţie, istoric, speţă etc); în conformitate cu prevederile legale, similar cu modul de răspuns la toate solicitările organelor de urmărire penală sau instanţelor judecătoreşti, instituţia noastră a desemnat un psiholog şi un asistent social care au participat la acţiunea din data de 21 iunie 2019 sub coordonarea procurorului de caz; procurorul de caz a stabilit modul de acţiune, în sensul că personal va întreprinde demersurile de preluare a copilului, iar personalului din cadrul instituţiei noastre i s-a solicitat intervenţia ulterior preluării copilului, precum şi pe parcursul deplasării către Institutul de Medicină Legală Craiova", conform unui comunicat de presă postat luni pe site-ul DGASPC Dolj.



Potrivit sursei citate, după preluare, copilul a fost însoţit de mama adoptivă, "în prezenţa căreia a încetat starea de agitaţie şi faţă de care nu a manifestat reacţii de respingere".



"Pe parcursul deplasării către Institutul de Medicină Legală Craiova, copilul a beneficiat de suportul specialiştilor instituţiei pentru a înţelege acţiunile care s-au petrecut, a conştientiza ceea ce se întâmplă şi ceea ce urmează să se întâmple; la sediul Institutului de Medicină Legală Craiova copilul a manifestat o atitudine colaborativă, răspunzând la toate întrebările şi solicitările specialiştilor acestei instituţii; după finalizarea procesului de expertizare, copilul a fost încredinţat părinţilor de către reprezentanţii poliţiei, în prezenţa specialiştilor instituţiei noastre care i-au recomandat mamei să fie atentă la nevoile emoţionale ale fetei, să-i ofere sprijinul de care va avea nevoie şi să solicite ajutorul specialiştilor (medic, psiholog etc) în caz de nevoie", a mai arătat DGASPC Dolj în comunicat.



Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dolj a menţionat, totodată, că "violenţa asupra copiilor, indiferent de forma de manifestare, nu poate fi tolerată" şi că, "în calitate de instituţie responsabilă cu implementarea legislaţiei în domeniul asistenţei sociale şi protecţiei copilului, reafirmă importanţa respectării prevederilor legale şi a hotărârilor judecătoreşti, atât în ceea ce priveşte principiile, cât şi procedura de urmat, de către toate autorităţile statului".



"Psihologul şi asistentul social care au participat la acţiune, la solicitarea conducerii Direcţiei au întocmit un raport privind activitatea desfăşurată în data de 21 iunie 2019. Acest raport va fi pus la dispoziţia autorităţilor competente cu verificarea şi analiza modului de acţiune în acest caz", a mai precizat DGASPC Dolj.