Distanţarea socială, pe înţelesul tuturor. Trebuie să stăm, de fapt, la 22 de sticle de bere unii de alţii FOTO

Imagini şi grafice au fost lansate oficial şi neoficial în ultimele luni, în moduri cât mai atractive, astfel ca oamenii să înţeleagă ce reprezintă şi să îşi însuşească recomandările.

Astfel, conform amuzantelor grafice, belgienii ar trebui să stea la o distanţă de 22 de sticle de bere unii de alţii sau de 10 conuri cu cartofi prăjiţi ori trei lăzi cu bere.

Pentru Kenya, un grafic explică faptul că lungimea unui leu este distanţa corectă pe care trebuie locuitorii să o păstreze tot timpul. „Dar nu folosiţi un leu real", avertizează. „Păstraţi cel puţin o distanţă de patru elefanţi între voi şi un leu real, dar nu folosiţi nici elefanţi reali".

Mexicul a ales supereroina Susana Distancia. Guvernul vrea, cu ajutorul ei, să încurajeze oamenii să păstreze distanţa şi să rămână în case. Numele ei este un joc de cuvinte: „su sana distancia" (distanţa ta sănătoasă, n.r.). Superputerea Susanei Distancia este extinderea braţelor la 1,5 metri pentru a crea o bulă prin care se protejează şi îi protejează pe alţii de infecţie.

În Egipt, televiziunile difuzează un cântec antrenant şi imagini vechi cu actorul Adel Imam, dar şi cu imagini luate dintr-un clip italian realizat cu acelaşi motiv. „Nu vă sărutaţi, nu daţi mâna, nu transmiteţi virusul". Mesajul video poate fi văzut şi pe străzi.

Egypt’s PSA to not shake hands or kiss is the most Egyptian thing ever. Disturbingly catchy that you probably won’t be able to get it out of your head. #Covid_19 #Coronavirus pic.twitter.com/rymGSgyjqV