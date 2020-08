DNA a confirmat în mod indirect că numele lui Marcel Vela este invocat în dosarul de influenţă cu primire de 150.000 de euro

DNA confirmă în mod indirect că în dosar este vorba de Marcel Vela, actualul ministru de Interne al Guvernului Ludovic Orban, primar al municipiului Caransebeş în perioada 2004-2016, aşa cum a anunţat în exclusivitate Mediafax.

În comunicatul iniţial din 11 august 2020 privind trimiterea în judecată a inculpatului, DNA a anonimizat numele inculpatului, şi pe cel al omului de afaceri care ar fi dat 150.000 de euro, numele primăriei de municipiu, numele primarului faţă de care inculpatul „ar fi promis că va exercita influenţa", şi numele proiectului în cauză.

Mediafax a aratat că este vorba de proiectul "Managementul comun al situaţiilor de urgenţă în zona transfrontalieră Caransebeş - Južno-Banatski" derulat în timpul mandatului primarului Marcel Vela, aşa cum confirmă astăzi DNA, că în dosar este invocat primarul şi funcţionari ai primăriei, şi că acesta implică şi povestea dronei dispărute/prăbuşite, proiect cu care s-a mândrit pe plan local, primarul de Caransebeş, Marcel Vela.

DNA arată, în urma solicitării în baza legii, că inculpatul trimis în judecată „cu intenţie, a pretins, în Bucureşti, în mod direct, pentru altul, respectiv pentru (...), o sumă de bani neprecizată reprezentată de un procent de aproximativ 10% din valoarea contractului viitor ce urma să aibă ca obiect achiziţia de echipamente/bunuri pentru proiectul "Managementul comun al situaţiilor de urgenţă în zona Caransebeş-Juzno Banatsky" cu ocazia unei licitaţii publice organizată de Primăria Mun. Caransebeş", promitând că îl va determina pe primarul Marcel Vela şi pe funcţionari ai primăriei Caransebeş să facă acte contrare îndatoririlor de serviciu.

Potrivit DNA, inculpatul „a primit suma de 150.000 de euro, în legătură cu pretinderea menţionată, într-o zi din intervalul 29.01.2015-16.04.2015, deci la un moment ulterior efectuării de plăţi în datele de 10.11.2014 şi/sau 19.12.2014, pe parcursul derulării proiectul "Joint Management of the emergency situations in Caransebes - Juzno-Banatski cross-border area", de către autoritatea achizitoare Primăria Municipiului Caransebeş către firma care a câştigat licitaţia deschisă internaţională, în speţă (...) SRL, identificată de către (...) şi avantajată în vederea câştigării licitaţiei faţă de alte firme concurente prin introducerea de cerinţe tehnice restrictive în documentaţia de atribuire, cerinţe tehnice pe care oferta (...) SRL le îndeplinea, dar care au înlăturat o parte din ofertanţii concurenţi".

Bugetul total al proiectului derulat a fost de aproape 2,3 milioane de euro, din care Primăriei Caransebeş îi revenea 1,2 milioane de euro.

„Prin dispoziţia nr. (...).07.2012 a primarului Municipiului Caransebeş semnată pentru acesta de (...) , se numeşte echipa de implementare a proiectului "Managementul comun al situaţiilor de urgenţă, în zona transfrontalieră România-Serbia""axa prioritară 2. Mediu şi pregătirea pentru situaţii de urgenţă", depus în cadrul Programului IPA de Cooperare Transfrontalieră România-Republica Serbia. (...) Având în vedere valoarea achiziţiei analizate în prezenta cauză, Primăria Mun. Caransebeş a aplicat o procedură de licitaţie deschisă internaţională.

DNA susţine că nu a inculpat şi trimis în judecată funcţionari ai primăriei Caransebeş sau pe primarul de la acea vreme, Marcel Vela pentru că „cerinţa esenţială a laturii obiective a infracţiunii de trafic de influenţă, constă în aceea că, făptuitorul trebuie să promită că îl va determina pe funcţionarul public să îndeplinească, să nu îndeplinească, să urgenteze ori să întârzie îndeplinirea unui act ce intră în îndatoririle sale de serviciu sau să îndeplinească un act contrar acestor îndatoriri, chiar dacă această promisiune nu este îndeplinită ulterior ori actul nu este efectuat. De altfel, ar fi fost îndeplinită această condiţie şi în cazul în care funcţionarul public nu ar fi fost explicit nominalizat, dar s-ar fi făcut referire la instituţia publică din care face parte funcţionarul, care are competenţa de a efectua sau a nu efectua actul, cu referire la Primăria Mun. Caransebeş."

DNA arată în rechizitoriu şi cum inculpatul ar fi primit cei 150.000 de euro şi povestea dronelor din proiectul primăriei conduse de Marcel Vela.

Pe 8 august 2019, Secţia a II-a a DNA l-a pus sub control judiciar timp de 2 luni pe inculpatul din dosar iar pe 11 august 2020, DNA l-a trimis pe inculpat în judecată pentru trafic de influenţă, punându-i sechestru asigurator pe un teren de 136 de mp şi o proprietate.