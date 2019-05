Documentar şocant despre pedofilia din Biserica Catolică

Dincolo de relatarea directă, personalizată, a unor fărădelegi comise de clerici, filmul jurnalistului independent Tomasz Sekielski critică ierarhia episcopală pentru inconsistenţa - ori absenţa - sancţiunilor pentru cazurile de pedofilie. El ridică problema lipsei de reacţie a Papei Ioan Paul al II-lea în timpul lungului său pontificat.



Intitulat ''Don't Tell Anyone'', documentarul a fost filmat parţial cu o cameră ascunsă. Mulţi preoţi, acum foarte bătrâni, cer iertare pentru comportamentul de care au dat dovadă şi chiar oferă bani victimelor lor, relatează AFP.



Lansat la opt luni după filmul de ficţiune ''Kler'', care a provocat un şoc în această ţară catolică în care trăiesc 38 de milioane de oameni denunţând diferite păcate ale preoţilor, inclusiv pedofilia, documentarul lui Tomasz Sekielski ar putea avea un efect similar. Luni dimineaţă documentarul fusese vizionat de peste 6,8 milioane de ori.



Cu două săptămâni înainte de alegerile europene, documentarul ar putea lovi prin ricoşeu partidul conservator ''Lege şi Justiţie'' (PiS), la putere din 2015, care îşi promovează identitatea catolică şi alianţa cu episcopatul.

Citeşte şi Vizita Papei în România, pregătită în cele mai mici detalii. Care a fost singura dorinţă a Suveranului Pontif VIDEO



Fără a formula comentarii directe referitoare la film, liderul PiS, Jaroslaw Kaczynski, a declarat duminică faptul că autorii abuzurilor sexuale împotriva minorilor ar trebui aspru pedepsite, atât în cazul preoţilor cât şi al celebrităţilor. El a făcut referire, fără să dea nume, la cazul lui Roman Polanski. ''Vor fi deosebit de aspru pedepsiţi cei cărora copiii le-au fost încredinţaţi, aceasta se referă bineînţeles şi la preoţi, dar afectează pe toată lumea'', a spus liderul conservator înainte de a anunţa modificări ale Codului Penal ''deja pregătit'' şi de a menţiona "sancţiuni severe, de până la 30 de ani de închisoare".



Reacţia Bisericii la documentar a fost moderată. "Sunt profund mişcat de ceea ce am văzut în filmul lui Tomasz Sekielski. Îmi cer scuze pentru toate rănile provocate de oamenii Bisericii", a transmis arhiepiscopul Tomasz Polak într-un comunicat. Preşedintele Conferinţei Episcopilor, arhiepiscopul Stanislaw Gadecki, şi-a exprimat "emoţia şi tristeţea".



Scandalurile legate de pedofilie afectează numeroase ţări. Papa Francisc a prezentat joi o legislaţie mai strictă, care îi obligă pe preoţi, călugări şi călugăriţe să semnaleze Bisericii Catolice orice bănuială de agresiune sexuală sau de hărţuire, ca şi orice acoperire a unor astfel de fapte de către prelaţii cu rang înalt din ierarhia catolică. În plus, toate diocezele din lume sunt obligate ca în termen de un an să implementeze un sistem accesibil publicului prin care acesta să poată să semnaleze abuzuri sexuale potenţiale, care vor fi examinate în cel mult 90 de zile. Aceste decizii au fost luat printr-un "motu proprio", o scrisoare emisă direct de către papă, care modifică legislaţia Bisericii Catolice (dreptul canonic).