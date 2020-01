Documentul SIIJ ce confirmă că fostul judecător Ion-Tudoran e suspect de fals şi trafic de influenţă. Dosarul are legătură cu fiul său

Procuroarea Mihaiela Iorga-Moraru l-a făcut suspect pe fostul judecător Ion-Tudoran într-un dosar aflat în instrumentare la SIIJ. Conform documentelor și informațiilor în posesia cărora a intrat Lumea Justiției, fostul judecător Corneliu-Bogdan Ion-Tudoran este cercetat la SIIJ în calitate de suspect în dosarul nr. 1603/P/2019 pentru săvârșirea infracțiunilor de fals în declarații, efectuarea de acte de comerț incompatibile cu funcția și trafic de influenţă.

Dosarul în care judecătorul Corneliu-Bogdan Ion-Tudoran are în prezent calitatea de suspect își are "rădăcinile" într-un dosar deschis în 2013 care îl viza pe fiul acestuia, Alexandru Ion-Tudoran. Este vorba despre un dosar de șantaj constituit în urmă unei plângeri penale formulate la Parchetul de pe lângă Înaltă Curte de Casație și Justiție în 20 februarie 2013 de omul de afaceri Cezar Panait, care îl viza pe fiul judecătorului Ion-Tudoran, Alexandru.

Pe lângă acest dosar au fost formulate ulterior și alte plângeri penale împotriva lui Alexandru Ion-Tudoran care vizau săvârșirea infracțiunii de înșelăciune în convenții, dar și exercitarea fără drept a profesiei de avocat. Toate aceste dosare au fost clasate pe linie, lucru care l-a determinat pe omul de afaceri Cezar Panait să formuleze plângere penală la SIIJ împotrivă tuturor procurorilor și ofițerilor care au instrumentat plângerile, acuzându-i că nu au efectuat niciun act de urmărire penală, ci doar au clasate cauzele, știind că este vorba despre fiul judecătorului Ion-Tudoran de la Curtea de Apel București. Această împrejurare, acuza Panait în plângerea penală de la SIIJ, "a fost de natură să afecteze modul de soluționare a plângerilor penale formulate, toate fiind clasate în mod nelegal, fără o cercetare serioasă și reală a faptelor sesizate, fără soluționare cererilor mele de probe".

În cuprinsul plângerii penale depuse la SIIJ se mai precizează și că "la nivelul Secției 4 Poliție din cadrul Poliției Sector 1 București, numitul Ion-Tudoran Alexandru a mai avut două dosare penale închise prin intervenția tatălui sau, judecătorul Ion-Tudoran Bogdan" care vizau circulația pe drumurile publice cu un autoturism furat și înmatriculat cu acte false, precum și un accident rutier. Surse bine documentate au precizat pentru Lumea Justiției că autoturismul furat și înmatriculat cu acte false ar fi fost folosit de Alexandru Ion-Tudoran, cât și de tatăl acestuia, judecătorul Corneliu-Bogdan Ion-Tudoran.

Citeşte şi Luju.ro face noi dezvăluiri despre fostul judecator Ion-Tudoran

Aceeaşi sursă a publicat Ordonanţa emisa de procuroarea Mihaiela Iorga-Moraru de la Sectia pentru investigarea infractiunilor din justitie in dosarul nr. 1603/P/2019 prin care se confirma calitatea de suspect atribuita lui Corneliu-Bogdan Ion-Tudoran:

"Prin Ordonanta din data de 15.05.2019 a fost inceputa urmarirea penala 'in rem' cu privire la savarsirea infractiunilor de abuz in serviciu prev.de art. 297 alin. 1 Cod penal si trafic de influenta prev.de art. 291 alin. 1 Cod penal.

Prin ordonanta din data de 3.06.2019 s-a dispus extinderea urmaririi penale cu privire la savarsirea infractiunilor prev.de art. 326 Cod penal cu referire la art. 28 din Legea 176/2010 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal, art. 291 alin. 1 Cod penal rap.la art. 6 si art. 7 alin. 3 din Legea 78/2000 si art. 12 lit.a) din Legea 78/2000, cu aplicarea art. 5 Cod penal si art. 38 alin. 1 Cod penal.

Prin ordonanta din data de 19.09.2019 s-a dispus continuarea urmaririi penale fata de suspectul Ion-Tudoran Bogdan-Corneliu pentru savarsirea infractiunilor de fals in declaratii, efectuare de acte de comert incompatibile cu functia si trafic de influenta.

La data de 20.09.2019, persoana vatamata Panait Cezar a solicitat sa fie instiintat aparatorul sau ales cu privire la efectuarea actelor de urmarire penala pentru a putea participa la acestea.

Avand in vedere ca potrivit dispozitiilor art. 93 alin. 1 si 2 C.pr.pen., in cursul urmaririi penale, avocatul persoanei vatamate are dreptul sa asiste la efectuarea oricarui act de urmarire penala in conditiile art. 92 C.pr.pen., cererea este admisibila.

In temeiul art. 93 Cod procedura penala cu referire la art. 92 si art. 89 Cod procedura penala

Dispun:

Admiterea cererii privind asistarea aparatorului ales al persoanei vatamate Panait Cezar la efectuarea oricarui act de urmarie penala".