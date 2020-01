Cristina Ţopescu ar fi murit înainte de Revelion. Trei câini au fost găsiţi morţi, cel mai probabil de foame, în casă

Persoana care a sunat la 112 a observat, într-o anexă a curții ei, doi câini morți, cel mai probabil din cauza lipsei hranei Atunci, și-a dat seama că ceva rău s-a întâmplat. Ulterior, încă un câine a fost găsit mort, dar şi alţi cinci vii!

Se pare că moartea a survenit înainte de Revelion!

Trupul Cristinei Țopescu se află deja la Medicină Legală.

Cristina Ţopescu era fata celebrului comentator sportiv Cristian Ţopescu, decedat pe 15 mai 2018, la vârsta de 81 de ani.

Absolventă a Facultății de Limbi Străine din București, Cristina Țopescu a colaborat de-a lungul timpului cu diverse televiziuni din România, fiind prezentatoare la Antena 3 și Prima TV.

Cristina Ţopescu A MURIT. Anunţul oficial al POLIŢIEI

Nascuta pe 4 iulie 1960 la Oradea, Cristina Topescu a fost de mica atrasa de mirajul televiziunii. In perioada 1970-1979 a aparut la numeroase emisiuni de copii si tineret, dupa care i-a fost interzis sa mai intre in TVR, din cauza dosarului familiei Topescu (tatal cazuse in dizgratia regimului comunist, iar mama era plecata in Germania). Dupa absolvirea Facultatii de Limbi straine, Sectia engleza-italiana, Cristina Topescu a dat meditatii, a fost corector la "Contemporanul" si a inceput sa scrie in revista "Cinema ".

A incercat sa fuga din tara in septembrie 1989, pentru a ajunge la mama ei, in Germania, dar a fostz prinsă şi închisă!