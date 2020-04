Doi motociclişti imprudenţi, alergaţi de un elefant furios. Imagini inedite filmate pe şosea VIDEO

Imaginile îl arată pe elefantul masiv năpustindu-se spre motocicleta care vine din sens opus. Motociclistul şi persoana care îl însoţeşte abandonează speriaţi vehiculul cu care se deplasau şi o iau la sănătoasa, moment în care elefantul se potoleşte şi se îndreaptă spre pădure.

Potrivit lui Sreedhar V, internautul care a postat videoclipul, cei doi bărbați de pe motocicletă nu au ascultat avertismentele agenților departamentului forestier, a căror mașină poate fi văzută la distanță. Susanta Nanda, de la Serviciul Forestier Indian, a scris pe Twitter că elefantul în cauză era însoțit de un pui, ceea ce poate explica comportamentul său agresiv.

#IrresponsibleBehaviour threatens #human and #animal lives. These two-wheeler riders did not listen to FD staff and decided to go ahead while elephants were crossing and got charged at.#AnimalCrossingNH #conservationchallenge pic.twitter.com/IcgyAdKyCq