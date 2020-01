Doi români au ajuns cu Dacia Duster în Siberia. Ce peripeţii au întâmpinat în cei 11500 de km. VIDEO

Attila și Kinga Bertici sunt doi români care s-au urcat într-un model Dacia Duster și și-au propus să ajungă în cel mai friguros loc al lumii, scrie playtech.ro. Un drum de 11.500 de kilometri, care s-a dovedit în final a fi o aventură plină de peripeții.

Ei au plecat anul trecut din România spre Siberia, regiune în care, de regulă, se înregistrează cele mai scăzute temperaturi de pe planetă. În această săptămână, cei doi români au ajuns la Oimiakon, în Iakuția, o așezare care e cea mai friguroasă de pe pământ. Când au ajuns la destinație, termometrele arătau minus 47 de grade Celsius.

Cum s-a desfășurat călătoria cu Dacia Duster

Attila și Kinga Bertici s-au deplasat, pe parcursul întregii călătorii, numai cu modelul Duster. E vorba de o mașină cumpărată în leasing de la o reprezentanță din Satu Mare, iar cei doi țin să precizeze că expediția lor nu a fost sponsorizată în niciun fel de Dacia.

Când au ajuns la Oimiakon, au fost primiți de primarul localității, care numără numi 590 de locuitori, potrivit HotNews. Călătoria n-a fost lipsită de peripeții. Cei doi povestesc că li s-au furat actele și cardurile, după ce și-au uitat portofelul într-un hotel și n-au mai reușit să-l recupereze.

De remarcat că nu sunt primii români nu sunt primii români care ajung la Oimiakon, dar sunt primii care ajung cu o singură mașină, un model Duster, fără să fie asistați de alte mașini, care să intervină în caz de vreo problemă.

„Foarte tare se simte diferența. Nici noi nu am crezut. Este incredibil de frig la -50. Am luat bagajele din mașina fără mănuși, ca să pot să închid ușa, am mers 10 metri până în casa unde suntem cazați și am crezut că mi se rupe mâna de frig", spune unul dintre ei.

Expediția lor a devenit virală pe YouTube fiindcă cei doi au pus multe clipuri pe YouTube cu drumul și cu tot ce vizitează. Unele clipuri au și 80.000 de vizualizări și 500 de comentarii. Până să ajungă în cel mai rece loc de pe pământ, cei doi români au traversat cu modelul Duster inclusiv râuri înghețate (de două ori Lena și o dată Aldan), pe o distanță totală de peste 50 km.

Traversarea pe râu e esențială pentru locuitorii din regiune și e posibilă doar cinci luni pe (între decembrie și aprilie).