Dridi, Groupe Renault România: Majorăm producţia fabricii de la Mioveni la 400.000 de maşini printr-o investiţie de 100 milioane euro

”Intenţia noastră este de a creşte capacitatea fabricii de la Mioveni. În prezent, aceasta este de 350.000 autovehicule pe an, iar din septembrie 2020, vom avea o capacitate de 400.000 maşini pe an”, a declarat miercuri pentru News.ro Christophe Dridi, director general al Groupe Renault România.



Numai pentru acest proiect, investiţia este de circa 100 milioane euro.



”Noi investim 75 milioane euro, iar subvenţia din partea Guvernului este de 25 milioane euro. Ne va permite să producem cu 50.000 mai multe maşini pe an şi vom angaja 300 de persoane”, a adăugat el.



Dridi se declară totodată foarte mândru de ceea ce numeşte ”copilul nostru, mândria noastră”, care este noul Duster.



”Suntem foarte mândri. Îl vindem în 44 de ţări, este cel mai vândut SUV în Europa. Credem că Duster este ca un ambasador pentru România”, a precizat Dridi, care a amintit că şi Papa Francisc, în cadrul vizitei în România, s-a deplasat cu un papamobil Dacia Duster la Şumuleu Ciuc.



”Provocarea noastră este să continuăm succesul Dacia, iar 'copilul' nostru să aibă nişte surori”, a precizat reprezentantul Groupe Renault România.



Întrebat când va lansa următorul model, el a răspuns: ”Ştiţi că nu pot răspunde”.



Franţa este cea mai mare piaţă de export pentru Dacia, urmată de Germania, Italia, Spania, România, Turcia, Maroc, Algeria şi Marea Britanie.



Groupe Renault România va inaugura pe 28 iunie noul sediu din Bucureşti, în prezenţa premierului Viorica Dăncilă, dar şi a lui Thierry Bolloré, CEO al Grupului Renault. Toţi cei 3.200 de angajaţi din Capitală urmează să lucreze în acelaşi loc, aceştia desfăşurându-şi acum activitatea în cinci locuri diferite.



Groupe Renault România are 18.300 de angajaţi în prezent.



Christophe Dridi este director general al Automobile Dacia şi al Groupe Renault România din 1 ianuarie 2019.



Acesta a participat miercuri la Forumul economic “Poveştile care schimbă jocul”, organizat de Camera Franceză de Comerţ şi Industrie din România (CCIFER) şi comitetul român al Consilierilor de Comerţ Exterior ai Franţei (CCEF), care a reunit, la Bucureşti, 46 de lideri români şi francezi din domenii economice cheie.



Asociaţia Constructorilor de Automobile din România (ACAROM) a anunţat în ianuarie că uzina Dacia de la Mioveni a înregistrat anul trecut o creştere a producţiei de 6,8%, până la 335.262 vehicule.



În 2017, uzina a produs 313.883 unităţi, în scădere faţă de 2016 (320.457 unităţi), potrivit datelor ACAROM.



În 2018, cel mai produs model a fost Duster, 313.883 unităţi. SUV-ul a fost urmat de Sandero (42.146 unităţi), Logan (33.841 unităţi) şi Logan MCV (22.354 unităţi).