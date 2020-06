Doiniţa Oancea se căsătoreşte! A fost cerută la Roma, chiar de ziua ei

Cei doi sunt împreună deja de cinci ani și, chiar dacă era previzibil să vină și cererea în căsătorie, Doinița a recunoscut că nu s-a așteptat. Deși, ce moment mai potrivit ar fi fost decât ziua ei de naștere, pe care cei doi îndrăgostiți au sărbătorit-o într-unul dintre cele mai romantice orașe.

"S-a întamplat la Roma, de ziua mea. Nu mă așteptam să se întâmple atunci. Nu îmi venea să cred. O să ne și căsătorim la un moment dat. Ne cunoaștem de foarte mulți ani și suntem împreună de cinci ani. După vreo doi ani, am început să cred că el este ok și că putem avea o relație. Este o viață normală de cuplu. Locuim împreună, ne este bine. El este pictor, dar mai face și altele pe lângă", a mărturisit Doinița la "Vorbește lumea".

Doiniţa Oancea nu a apărut în public cu iubitul timp de doi ani. Pe Adi l-a cunoscut în 2015, pe vremea când filma show-ul "Super Trip", de la PRO TV. Nu au mers împreună la evenimente, nu s-au afișat împreună, actriţa preferând ca viaţa ei personală să rămână cunoscută doar de către membrii familiei şi de prieteni. Totul până în urmă cu doi ani, când Doiniţa a publicat prima fotografie în care apare alături de acesta, în ipostaze romantice.

"Am preferat ca viaţa mea personală să nu fie foarte mult expusă, în continuare zic aceelaşi lucru, dar am preferat ca oamenii să nu mai facă presupuneri în ceea ce mă priveşte şi a trebuit să zic: Da, el este, e al meu, e ok. Nu mă mai cuplaţi cu X, cu Y, cu Z. Eu declarasem că am un iubit, dar nu l-am prezentat ca să meargă şi el liniştit pe stradă. Nu vine la evenimente, poate la un moment dat o să vină. El e un artist mai...suntem puţin diferiţi", a mărturisit, la vremea respectivă, actriţa exclusiv pentru VIVA!.