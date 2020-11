Doliu în cinematografie! A murit un îndrăgit actor, cunoscut din seriale precum "Sherlock", "Outlander" sau "Skins"

Se pare că actorul a murit în urma unui stop cardio-respirator, în locuinţa sa din sudul Londrei, pe data de 2 noiembrie. În ziua de după tragedie, jurnalistul şi scriitorul de comedie Danny Baker l-a descris ca fiind "un talent adevărat pentru totdeauna". Echipa BBC a spus despre el că "avea cunoştinţe enciclopedice care jucau un rol important în istoria spectacolului".

John Sessions s-a născut în ianuarie 1953 şi a studiat Royal Academy of Dramatic Art din Londra, cu Kenneth Branagh.

E cunoscut pentru apariţia în seriale care s-au bucurat de un succes remarcabil, cum ar fi "Doctor Who", "Sherlock", "Skins", "Shameless" sau "Outlander". De asemenea, actorul a apărut în 1988 în distribuţia emisiunii de comedie "Whose Line Is It Anyway", care se baza în parte pe improvizaţie.

John Sessions nu e străin nici de lungmetraje. A jucat în "Gangs of New York", de Martin Scorsese, "Doamna de fier", "Loving Vincent" sau "Mr Holmes". El a apărut şi în "Mycroft Holmes", fratele lui Sherlock Holmes.