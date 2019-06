Doliu în lumea filmului, a murit o îndrăgită actriţă. O ştiţi din "Sex and the City"

Sylvia Miles a murit miercuri, într-o ambulanţă care o transporta la spital, după ce s-a plâns că nu se simte bine, a declarat prietenul său, specialist în relaţii publice în domeniul modei, Mauricio Padilha.

Sylvia Miles era actriţă de mulţi ani, dar nu era cunoscută când a jucat în lungmetrajul din 1969 "Midnight Cowboy", de John Schlesinger, care i-a adus prima nominalizare la Oscar.

În 1975, rolul din "Farewell, My Lovely", cu Robert Mitchum în rolul detectivului Philip Marlowe, i-a adus a doua nominalizare la premiile Academiei de film americane.

Ambele roluri au fost de mici dimensiuni.

Născută la New York, actriţa a devenit cunoscută în producţii de teatru Off-Broadway, începând din anii 1950.

Printre filmele în care a jucat se numără cel produs de Andy Warhol "Heat" (1972), de Paul Morrissey, "Wall Street" (1987) şi continuarea din 2010 "Wall Street: Money Never Sleeps", ambele de Oliver Stone, precum şi "Crossing Delancey" (1988).

A jucat şi în producţii de televiziune, precum "Miami Vice", "One Life to Live" şi "Sex and the City".