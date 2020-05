Doliu în lumea fotbalului. A murit un jucător legendar, fost campion şi câştigător de cupă europeană

Glyn Pardoe si-a petrecut toata cariera la Manchester City, intre 1962 si 1976, pentru care a jucat pe postul de fundas.

"City a aflat cu tristete de moartea lui Glyn Pardoe. Gandurile si condoleantele noastre merg catre familia si prietenii lui in aceste momente dificile", se arata intr-un comunicat al lui grpării engleze.

Glyn Pardoe e cel mai tanar debutant din istoria lui Manchester City. A jucat primul meci pentru "cetateni" in luna aprilie a anului 1962, pe cand avea doar 15 ani si 341 de zile. În total, a adunat 380 de meciuri pentru Manchester City, cu care a castigat campionatul in 1968, Cupa Angliei in 1969, Cupa Ligii si Cupa Cupelor in 1970.