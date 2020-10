Doliu în politică. Primar PNL, mort de COVID-19. Orban: Dan Drăgulin era un om în putere. Nu ştii niciodată ce efecte are virusul

Primarul în funcție al orașului Călărași și lider al organizației județene a PNL, Daniel Ştefan Drăgulin, a murit din cauza noului coronavirus, luni dimineață, la vârsta de 59 de ani, de coronavirus.

Primarul era internat în Spitalul "Matei Balș" din Capitală şi aici a şi murit.

Premierul Ludovic Orban, președintele PNL, a transmis un mesaj de condoleanțe familiei lui Dan Drăgulin.

"Am aflat cu nespusă mâhnire această tristă veste, că Dan Drăgulin, bunul nostru coleg și prieten, a pierdut bătălia pentru viață în spitalul Matei Balș. A fost infectat cu coronavirus, el n-a mai putut în ultima săptămână să participe la campanie și după terminarea alegerilor a luptat cu boala și, din păcate, a decedat în cursul acestei dimineți. Este o pierdere mare pentru noi. Dan Drăgulin a fost un foarte bun coleg, un om care a avut rezultate deosebite în administrație și această pierdere o resimțim din greu. Transmit familiei condoleanțe și faptul că stăm alături de familie. Regret profund", a spus Ludovic Orban, președintele PNL, luni dimineață.

Dan Drăgulin fusese diagnosticat cu COVID-19 în timpul campaniei electorale pentru alegerile locale şi era internat în spital din 23 septembrie.

"Avea și alte probleme, nu atât de grave, dar ați văzut că acest virus atacă într-un mod mod foarte surprinzător. Domnul Drăgulin era un om în putere, și-a exercitat și funcția de președinte al PNL Călărași și funcția de primar, în cele mai bune condiții", a mai declarat Ludovic Orban.

"Nu știi niciodată ce efecte are virusul și e clar că provoacă decese. Am ținut legătura cu domnul director Streinu-Cercel permanent, am fost informat de evoluția stării de sănătate și din nefericire s-a produs acest deznodământ", a completat premierul.

Şi PNL a transmi un mesaj de condoleanțe pe Facebook.

"Ne exprimăm regretul față de dispariția dureroasă a colegului nostru Daniel Drăgulin, primar al municipiului Călărași în perioada 2012 - 2020, președinte al filialei PNL Călărași și vicepreședinte al PNL.

Partidul Național Liberal transmite condoleanțe familiei îndoliate și va păstra vie memoria colegului liberal care a luptat pentru o societate dreaptă în spiritul valorilor liberale naționale pentru toți cei din jurul său.

Dumnezeu să-l odihnească în pace!", scriu cei de la PNL.

Citeşte şi: Un copil de doar PATRU ANI a murit de COVID. Cea mai tânără victima a virusului

Dan Drăgulin a candidat la alegerile din 27 septembrie la funcţia de primar al Călăraşiului, însă nu a obţinut un nou mandat.