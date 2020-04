Doliu în presa românească. Un director de ziar a murit răpus de coronavirus

Dumitru Teodorescu, directorul cotidianului Crai Nou, s-a stins din viață vineri, 10 aprilie. În vara acestui an urma să împlinească 70 de ani. El fusese diagnosticat și cu COVID-19, dar nu prezenta simptomele bolii și respectase indicațiile de a nu ieși din locuință.

Dumitru Teodorescu s-a nascut in 1950, in comuna Zvoriștea – Suceava. A debutat cu o povestire in 1969, aparuta in publicatia "Zori Noi" (transformata dupa 1989 in actualul cotidian "Crai Nou").

Teodorescu a absolvit Facultatea de Filologie a Universitatii Bucuresti in 1983, a fost o perioada profesor, devenind apoi redactor al ziarului "Zori Noi". In 1998 a devenit redactor sef al ziarului "Crai Nou", din 2002 ocupand functia de director al publicatiei.

Însuşi primarul Sucevei, Ion Lungu, a ținut să transmită condoleanțe familiei îndurerate și să spună câteva cuvinte despre omul Dumitru Teodorescu: "Am avut o colaborare foarte bună. Era un ziarist de modă veche, ținea la principii, nu dădea o știre fără să te contacteze, să dai dreptul la replică. O altă latură pe care am apreciat-o la domnul Teodorescu a fost cea legată de credință, a fost totdeauna aproape de biserică. Presa suceveana a pierdut un profesionist, avea o "peniță" fină, scria articole pe care îți facea plăcere să le citești până la capăt. Dumnezeu să-l odihnească în pace!".