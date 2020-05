Doliu în PSD, unul dintre cei mai tineri primari a murit. Sute de mesaje de condoleanţe

PSD Mureș a transmis un mesaj de condoleanțe adresat celor apropiați primarului din Iclănzel. "Suntem alături de familia bunului nostru coleg și prieten, primarul comunei Iclănzel, Ionuț Ciprian SAND, care, mult prea tânăr, a plecat dintre noi. Un bun român, fiu de preot, fost militar al Armatei Române – participant in teatrul de operații din Afganistan, primar al comunei Iclănzel din 2016, tată a doi copii, un soț iubitor, Ciprian ne-a lăsat pe toți cu sufletele indurerate! Dumnezeu sa-l ierte și să-l odihnească in pace!”, se arată în mesaj.

Fost subofițer al Armatei Române, primar din 2016

Unul din cei mai tineri primari din județul Mureș, Ionuț Ciprian Sand s-a născut la data de 1 august 1981. În perioada 1996-2000 a urmat cursurile Liceului Agroindustrial Iernut, apoi, în perioada 2013-2015 a fost student al Universității de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din Cluj Napoca, iar din 2016 a urmat cursurile Facultății de Management "Petru Maior" din Târgu Mureș.

În ceea ce privește experiența profesională, CV-ul lui Ionuț Ciprian Sand a fost următorul: subofițer în cadrul Ministerului Apărării Naționale (2000-2006), angajat în Spania (2006-2009), director de vânzări al SC Euronarcis SRL (2009-2012), administrator al SC Sandy-Grim SRL (2012), director de vânzări al SC Brise Group SRL (2012-2016) și primar al comunei Iclănzel din 2016 (an în care s-a aflat pe locul 8 pe lista PSD Mureș la alegerile pentru Camera Deputaților), mandat câștigat la mare luptă, cu scorul de 31,1%.

"Ciprian, băiatul lui popa", implicare în comunitate

În luna martie 2017, Ionuț Ciprian Sand mărturisea, într-un interviu acordat jurnalistului mureșean Rudy Moca, că fiind fiu de preot îi place să asculte păsurile oamenilor și să fie în contact permanent cu aceștia, calități care l-au determinat să candideze pentru funcția de primar al comunei Iclănzel.

"Prin natura meseriei pe care am avut-o înainte am fost obligat și am umblat aproximativ, cred că am colindat țara în lung și-n lat și tot timpul mă întrebam: Doamne, am văzut și comune frumoase, și comune aranjate, cu anumite plusuri pe care noi nu le aveam, și tot timpul mă întrebam cum au făcut oamenii ăștia, care e problema, de ce la noi nu se poate", a afirmat Ionuț Ciprian Sand.

"Oamenii m-au împins de la spate, prin natura ta cum ești așa, tot timpul alergi în stânga-dreapta, faci, ai puterea să te implicit în comunitate. M-au împins efectiv de la spate", a mai spus Ionuț Ciprian Sand.

În cadrul aceluiași interviu, Ionuț Ciprian Sand a mărturisit că noua funcție pe care o deține în cadrul Primăriei Iclănzel nu a avut ca efect schimbarea modului de interacțiune cu locuitorii comunei.

"Înainte să fiu primar am fost un tânăr sociabil în toată comuna, efectiv unde mă duceam, și acum unde mă duc, nu consider că mă duc în calitate de primar, mă duc drept "Ciprian, băiatul lui popa", că așa îmi spuneau toți prietenii, și socializam cu toată lumea", a afirmat fostul primar al comunei Iclănzel.

Redacția și administrația cotidianului Zi de Zi transmit sincere condoleanțe familiei îndoliate.