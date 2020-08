Doliu în televiziune! Dan Negru a făcut anunţul trist: "Avea 47 de ani... Şi 5 copii..."

" A murit Peter Marschall, unul dintre pionierii industriei tv de la noi. Am construit împreună cu compania lui, "Paprika Entertainment" , showul " Te pui cu Blondele", cel mai longeviv game-quizz de prime-time din istoria televiziunii din România și printre cele mai profitabile-financiar show-uri tv difuzate vreodată in România.

"Schimb de mame", "Cireașa de pe tort", "Mondenii", "Rătăciți in Panama" sunt câteva formate pe care le-a adus in România dar Peter a construit televiziune in multe alte țări europene, Ungaria, Germania, Cehia, Bulgaria.

Avea 47 de ani... Și 5 copii...", este mesajul transmis de Dan Negru pe reţele de socializare.

Motivul pentru care Dan Negru refuză orice ofertă pentru reclame

Dan Negru este unul dintre cei mai apreciaţi, dar şi bine plătiţi, oameni de televiziune din România. Jurnalistul a rămas fidel televiziunii, dar şi meseriei pe care o practică de 20 de ani, şi anume aceea de moderator.

Vedeta Antenei 1 a mărturisit că este activ în social media, astfel că a fost asaltat cu diverse propuneri, însă nu a acceptat niciuna. Şi în urmă cu 20 de ani a refuzat unele oferte, când erau mult mai puţine vedete, iar sumele erau foarte mari.

"Acum vreo 20 de ani, când făceam Academia vedetelor, venise un operator de telefonie. Eu trebuia să bag mâna în acvarii – erau tot felul de probe, cu acvarii - și să scot un telefon de acolo. Am zis nu. Banii? Am calculat atunci, îmi puteam lua un apartament în Colentina. Noroc că am avut o soție care m-a înțeles.

Chiar ieri am avut o ofertă, pentru o postare. Era ceva de ordinul sutelor de euro. M-a contactat până și o companie care producea uși pentru garaje. Aveau și scenariul pregătit. Se deschidea o ușă, eu eram de o parte, iar Florin Piersic de cealaltă.

Să nu credeți că e vorba de cifre mari. Nu pot da nume de companii, dar pot spune că, în general, e vorba de sute de euro, rar peste o mie”, a spus Dan Negru la Interviurile Paginademedia.