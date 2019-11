Doliu în televiziune. O îndrăgită prezentatoare de ştiri a murit fulgerător la 48 de ani

Tazeen Ahmad s-a făcut remarcată în meseria ei şi a fost descrisă de colegi drept „unul dintre cei mai talentați jurnaliști din generația ei". Potrivit presei din Marea Britanie, Tazeen Ahmad și-a început cariera ca reporter la BBC Three, iar ulterior a prezentat numeroase buletine de știri. Jurnalista a realizat mai multe investigații despre rețele de traficanți de ființe umane sau despre femei jihadiste.

Mai mult de atât, în urmă cu 4 ani de zile, Tazeen Ahmad a prezentat documentatul intitulat „Adevărul despre abuzurile sexuale comise asupra copiilor" difuzat de BBC Two. Aceasta a fost și gazdă la BBC One pentru Noaptea cea mai lungă, așa cum s-a chemat emisiunea de alegeri, dar a prezentat și show-ul 60 seconds. Ahmad a trecut bariera televiziunii și în august 2009 a publicat și o carte primită foarte bine de public.

„The Checkout Girl" a fost vândută în câteva mii de exemplare. „Tazeen a fost iubita noastră, a avut grijă de noi până în ultima zi a vieții ei. Am stat alături de ea, i-am oferit compasiune, am căutat să-i alinăm din dureri. A luptat până în ultima clipă, am sperat împreună, am râs, am plâns și am căutat să învingem. din păcate, dumnezeu a avut alte planuri.

Sunteș șocați și devastați. Am pierdut un om atât de bun, un suflet minunat, un om care nu cred că a supărat pe cineva vreodată. Tazeen ne-a învățat pe toți să fim mai buni", au mai spus apropiați ai familiei