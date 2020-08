Doliu naţional miercuri, după exploziile de la Beirut. Bubuiturile s-au auzit tocmai din Cipru

Preşedintele Libanului, Michel Aoun, a convocat o "reuniune urgentă" a Consiliului Superior al Apărării. Explozia care a distrus cartierul portului din Beirut (Liban) a omorât cel puţin 70 persoane şi a afectat mare parte din Capitală, cu clădiri distruse şi case prăbuşite.

Cel puţin 10 morţi au fost duşi la spitale, conform unor surse medicale şi de securitate.

În Cipru, insulă din vestul Libanului, localnicii au auzit două zgomote puternice succesive. Un rezident din Nicosia a spus că a simţit cum se mişcă locuinţa. Multe clădiri au fost avariate de explozie, inclusiv sediul fostului premier Saad Hariri şi biroul CNN, pagubele ajungând până la 10 kilometri, au declarat unii martori, iar imaginile făcute publice pe internet arată cum maşinile au fost răsturnate.

