Beirutul, zguduit de două explozii puternice. Deflagraţia din port a fost devastoare, imagini surprinse în direct VIDEO

Zeci de oameni au fost răniţi în urma unei explozii de origine necunoscută în portul Beirut, o parte dintre ei fiind îngropaţi sub moloz, a informat Crucea Roşie a Libanului marţi.



Explozia puternică s-a auzit în tot oraşul, provocând panică în capitala libaneză. Ferestre ale unor clădiri din oraş şi de la periferie au fost sparte de forţa deflagraţiei, iar un fum negru s-a ridicat deasupra portului.

Ştire în curs de actualizare.

Footage from the massive explosion in Beirut Port, Lebanon pic.twitter.com/bdvzrS05Qf

Video of the explosion that rocked #Beirut not long ago

pic.twitter.com/Lt1kahDXEt