Imagini răvăşitoare de pe străzile din Beirut, oameni plini de sânge şi totul distrus în jur. Sunt sute de victime ale exploziei VIDEO

Crucea Roşie libaneză confirmă că sunt sute de răniţi. Ministerul Sănătăţii a confirmat un bilanţ grav uman şi material, fără a indica cifre. Multe clădiri au fost avariate de explozie, inclusiv sediul fostului premier Saad Hariri şi biroul CNN, pagubele ajungând până la 10 kilometri, au declarat unii martori, iar imaginile făcute publice pe internet arată cum maşinile au fost răsturnate.

O femeie care locuieşte la câţiva kilometri depărtare de locul exploziei a declarat că geamurile i-au fost sparte. "Am crezut că este vorba despre un cutremur", a afirmat Rania Masri pentru CNN. "Apartamentul s-a mişcat pe orizontală şi dintr-odată am simţit o explozie şi toate uşile şi ferestrele au fost sparte.

Let's not beat around the bush on the #beirut bombing. The Israelis have been attacked Syria multiple times this week. It's possible they had false intel that there was something more than fireworks in that warehouse. They won't admit to the attack too many civilian casualties. pic.twitter.com/52edUT5u0u