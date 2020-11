Dominic Fritz: "Pregătim microbuze ale Societăţii de Transport Public pe care să le folosim ca ambulanţe"

Fritz a declarat că Timişoara se confruntă cu o criză de ambulanţe, astfel încât va transfera microbuze de la societăţile aflate în subordinea primăriei.

"Suntem şi într-o situaţie în care ambulanţele abia mai reuşesc să facă faţă. Încercăm să găsim maşini de la societăţile comerciale din subordinea Primăriei şi să le punem la dispoziţia Serviciului de Ambulanţă pentru recoltarea de probe la domiciliu, ca să nu trebuiască să folosim ambulanţe. Pregătim deja microbuze ale Societăţii de Transport Public pe care să le folosim, dacă ambulanţele nu vor mai face faţă să aducă pacienţii triaj la Victor Babeş pentru recoltarea probelor. Avem pregătite microbuzele de la Societatea de Transport", a declarat primarul Timişoarei, Dominic Fritz, în cadrul conferinţei de presă.

La Timişoara situaţia în spitalele care primesc pacienţi Covid devine îngrijorătoare, anunţă primarul Fritz.

„Suntem într-o situaţie dificilă, care se va înrăutăţi în următoarele zile şi săptămâni. Este un lucru care trebuie să ne îngrijoreze, Am fost ieri al spitalul Victor Babeş, spitalul e plin. Toate paturile ATI sunt pline 100%, nu mai există locuri libere. În noaptea de duminică spre luni au murit şase oameni, pentru că nu au mai putut fi transferaţi într-un pat ATI. Mor oameni astăzi în Timişoara pentru că nu mai avem locuri libere în ATI. Singura cale este să încetinim răspândirea virsului. Dacă fiecare dintre noi ar reduce la un sfert toate contactele sociale atunci abia am reuşi să intrăm într-o fază descendentă. Până atunci, din păcate, acum am intrat într-o etapă de creştere exponenţială, avem tot mai multe cazuri şi oameni infectaţi care ajung la spitale, unde în curând nu o să mai avem paturi. La Babeş am spus că nu mai avem paturi pentru bolnavii cu COVID", a precizat primarul Dominic Fritz.

