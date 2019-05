Donald Trump face bani din închirierea apartamentelor de lux din Trump World Tower, deşi îi este interzis

Clădirea cu 90 de etaje din Manhattan, parte a imperiului imobiliar al lui Donald Trump, a găzduit diplomaţi şi oficiali străini înainte ca dezvoltatorul de proprietăţi să devină preşedinte. Dar acum, când este preşedinte, astfel de tranzacţii trebuie să fi aprobate de Congres, susţin unii experţi juridici. Clauza constituţională referitoare la câştiguri interzice oficialilor americani să accepte cadouri sau plăţi de la guverne străine fără acordul Congresului.



Tranzacţiile de închiriere, care datează din primele luni ale preşedinţiei lui Trump, s-ar putea adăuga la verificările tot mai numeroase ale afacerilor acestuia cu guverne străine, care formează obiectul mai multor procese. Membri ai Congresului au confirmat că legislativul nu a primit solicitări pentru aprobarea închirierilor din Trump World Tower.

Elijah Cummings, preşedintele Comisiei pentru supraveghere şi reformă din Camera Reprezentanţilor, a spus că eforturile sale pentru a obţine informaţii detaliate referitoare la plăţile guvernelor străine către companii ale lui Trump au fost blocate. ”Această informaţie nouă ridică semne serioase de întrebare legate de preşedinte şi plăţile încasate de companiile sale din partea unor guverne străine. Publicul american are dreptul la transparenţă deplină”, a afirmat Cummings într-un comunicat.



Un purtător de cuvânt al Departamentului de Stat a recomandat Reuters să se adreseze Departamentului de Justiţue, pentru că subiectul are legătură cu litigii aflate în desfăşurare. Departamentul de Justiţie a refuzat să comenteze. Casa Albă a transferat o solicitare de comentarii la Departamentul de Stat şi la Trump Organization, care nu au comentat.



Documentele arată că în primele opt luni de la inaugurarea lui Trump în funcţia de preşedinte, pe 20 ianuarie 2017, guverne străine au trimis Departamentului de Stat 13 solicitări pentru permisiunea de a înnoi contractele de închiriere în Trump World Tower , mai multe decât în cei doi ani anteriori cumulat.



Guverne din Irak, Kuwait, Malaezia, Arabia Saudită, Slovacia, Thailanda şi Uniunea Europeană au obţinut aprobarea pentru închirierea a opt apartamente în Trump World Tower şi au făcut acest lucru. Cinci dintre aceste guverne, din Kuwait, Malaezia, Arabia Saudită, Thailansa şi UE, au mai solicitat închirierea de apartamente în această clădire în 2015 şi 2016, potrivit datelor Departamentului de Stat.



Zgârie-norul vechi de 118 ani se află lângă sediul central al Naţiunilor Unite, în apropiere de East River, şi nu trebuie confundat cu Trump Tower, de pe Fifth Avenue, unde Trump are un apartament.



Trump World Tower este deţinut de Trump prin intermediul unui parteneriat limitat şi este administrat de Trump Corporation, o companie aflată în proprietatea lui Trump care obţine venituri din chirii, potrivit datelor financiare ale clădirii.





Potrivit datelor Departamentului de Stat, aferente perioadei ianuarie 2015 - septembrie 2017, Trump World Tower este singura clădire Trump din SUA unde guverne străine au încercat să închirieze sau să cumpere apartamente.



În 2017, chiria lunară medie a apartamentelor din Trump World Tower a fost de 8.500 de dolari, potrivit site-ului imobiliar StreetEasy. Suma este 2,5 ori mai mare decât media chiriilor din clădirile aflate în zona respectivă, cunoscută sub numele de Turtle Bay.



Unele guverne străine, între care Arabia Saudită, au cumpărat anterior proprietăţi în clădire, unde preţul mediu este în prezent de aproape 7 milioane de dolari, potrivit StreetEasy.



Un purtător de cuvânt al misiunii saudite la Naţiunile Unite, Mohammad Alkadi, a spus că motivul pentru care regatul a închiriat un apartament în Trump World Tower a fost apropierea de sediul ONU.



”Guvernele plătesc pentru aceste apartamente din clădire nu pentru a obţine favoruri din partea lui Trump ci pentru că sunt sunt foarte comode şi confortabile pentru noi”, a spus Alkadi. Acesta a precizat că s-a mutat în propriul său apartament din Trump World Tower la sfârşitul lui 2017.



Administraţia Trump colaborează strâns cu Arabia Saudită într-o serie de probleme, chiar dacă CIA a afirmat că prinţul moştenitor saudit a ordonat asasinarea jurnalistului de la Washington Post Jamal Khashoggi, iar Congresul SUA se opune implicării americane în războiul din Yemen, condus de Arabia Saudită.



Slovacia, un alt chiriaş al Trump World Tower, a anunţat într-un comunicat că închirierea respectă legislaţia americană şi slovacă.



Misiunea malaeziană la Naţiunile Unite a precizat în aprilie că în prezent nu are închiriat un apartament în Trump World Tower şi a refuzat să comenteze închirierea unui apartament în 2017.



Toate celelalte guverne care au solicitat închirierea de apartamente după învestirea lui Trump au refuzat să comenteze sau nu au răspuns solicitărilor de comentarii.



În 2017, preşedintele Trump a câştigat peste 15 milioane de dolari din administrarea şi alte comisioane provenite de la proprietăţile gestionate de Trump Corporation, potrivit declaraţiei financiare a preşedintelui. Documentul nu precizează cât din această sumă provine de la Trump World Tower.