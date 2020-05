Donald Trump suspendă intrarea în SUA a chinezilor cu risc pentru securitate. Anunţul care dinamitează relaţia celor două ţări

Preşedintele Donald Trump a anunţat vineri că Statele Unite ale Americii suspendă intrarea pe teritoriul lor a cetăţenilor chinezi care prezintă un ''risc'' potenţial pentru securitate, relatează AFP.

"Astăzi suspendăm intrarea cetăţenilor chinezi pe care i-am identificat ca fiind un potenţial risc pentru securitate", a declarat Trump într-o alocuţiune privind China şi Hong Kong.

Totodată, Donald Trump a anunţat încetarea relaţiei dintre ţara sa şi Organizaţia Mondială a Sănătăţii, pe care a acuzat-o încă de la începutul pandemiei de coronavirus că este prea indulgentă cu Beijingul. "Deoarece nu au reuşit să facă reformele necesare şi cerute, vom pune capăt astăzi relaţiei noastre cu Organizaţia Mondială a Sănătăţii şi vom redirecţiona aceste fonduri către alte nevoi de sănătate publică urgente şi mondiale care merită'' aceasta, a declarat Donald Trump presei.

