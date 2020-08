Donald Trump, taxat la Bucureşti pentru declaraţia că exploziile de la Beirut au fost provocate de o bombă. "A vorbit şi nea Ion..."

Deşi cauza exactă a exploziei nu a fost determinată şi niciun oficial libanez nu a etichetat incidentul ca fiind un atac, Trump a declarat într-o conferinţă de presă că Pentagonul consideră că a fost implicată o bombă în explozie.

„Arată ca un atac teribil. M-am întâlnit cu unii dintre marii noştri generali ... par să creadă că a fost un atac, a fost un fel de bombă", a declarat preşedintele american. Oficialii americani de la Pentagon îl contrazic pe Trump şi spun că nu există nicio indicaţie că explozia de la Beirut a fost un atac.

Citeşte şi Stare de urgenţă la Beirut, pentru două săptămâni. Ultimul bilanţ indică un număr de cel puţin 113 morţi

Gafa preşedintelui americam a atras critici şi din România, Radu Ghelmes fiind autorul unuia dintre cele mai acide texte. "A vorbit si nea Ion, ca si el e om... erau niste vremuri, demult apuse acuma si pe care doar noi astia batranii nascuti inainte de 2010 le-am prins, erau niste vremuri cand dadea presedintele Americii o sentinta si se scriau carti intregi, filozofii nu gluma, se activau diplomatiile, armatele, era fierbere si mare interpretare pe toate partile si din toate directiile... azi, reactia generala e "uite-l si pe asta"... si, sincer vorbind, nici n-ai cum sa ai alta reactie cand vine cu dume d-astea de taximetrist, ca doar in taxi si doar in orase selecte gen militari sau voluntari poti sa auzi chestii d-astea gen "am vorbit eu cu un general, chiar azi dimineata l-am dus la polizu ca avea niste sacose, si mi-a zis omu direct, ca stie, iti dai seama, general, are ochiu format, mi-a zis omu direct; bomba! N-are cum, bomba clar!"

Nu e nimic mai rusinos decat sa te apuci sa pescuiesti tot felul de elucubratii din propriul subconstient si/sau inconstient pe care apoi sa le lansezi la apa fix in mijlocul unei tragedii ce rupe niste oameni de care nu iti pasa. Singura chestie care potenteaza pana la un punct groaznicul unei astfel de reactii venind dintr-o astfel de pozitie de autoritate este ca, totusi, este minciuna cu numarul 25000 din mandatul presedintelui american.

Cum stiu ca o sa imi zica negresit cineva ca trump are, vorba aia, surse si informatii confidentiale si de mare adancime, elevatie, amplitudine si elongatie , nu ca ghelme, o sa imi permit sa inchid acest scurt rant cu observatia ca diferenta dintre unu care are acces la informatie si nu o citeste si unu care n-are e fix zero. trecand la treburi mult mai serioase decat opiniile unor faliti, Liban are acum nevoie de ajutor, nu de vorbe, fie ele venite din creier, inima sau organul conspirativ. Liban are nevoie de ajutor si cea mai sigura cale pentru a ajuta (tinand cont ca e, totusi, o tara levantina cu tot ce inseamna asta) este Crucea Rosie", a scris politicianul USR, pe Facebook.