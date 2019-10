Articol publicat in: Extern

Donald Tusk ar putea candida la preşedinţie

Autor: Iulian Tudor Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net Preşedintele actual al Consiliului European, Donald Tusk, este preferat de votanţii opoziţiei poloneze pentru a deveni candidatul acesteia la preşedinţie, potrivit unui sondaj de opinie publicat joi. Peste 27% dintre susţinătorii opoziţiei ar dori să îl vadă pe Tusk în competiţie cu preşedintele în funcţie, Andrzej Duda, în alegerile din primăvara anului 2020, conform sondajului publicat în Dziennik Gazeta Prawna, un cotidian influent ce apare la Varşovia.



Tusk este urmat de Malgorzata Kidawa-Blonska, din partidul centrist Platforma Civică - co-fondat de Tusk - şi de politicianul de stânga Robert Biedron, cu un sprijin de 13% fiecare. În total, 1.100 de persoane au fost chestionate pentru acest sondaj, potrivit Agerpres. Citeşte şi Donald Tusk îl acuză pe Boris Johnson că se joacă cu viitorul Europei



Tusk a fost în mare măsură absent din politica internă după preluarea rolului de preşedinte al Consiliului European în 2014, dar mandatul său expiră în săptămânile următoare.



Miercuri, Tusk a îndemnat opoziţia să aleagă un candidat comun la preşedinţie. El a refuzat să confirme dacă va fi unul dintre potenţialii candidaţii, dar a afirmat că va accepta dacă opoziţia decide ca un alt candidat are o şansă mai bună pentru a câştiga, informează Agerpres.



La alegerile generale de duminică, partidul de guvernare Lege şi Justiţie (PiS) a înregistrat cea mai buna performanţă obţinută de vreun partid în Polonia în ultimii 30 de ani, dar a reuşit să-şi asigure numai o mică majoritate în camera legislativă inferioară. De asemenea, partidul de guvernământ a pierdut controlul asupra Senatului.



