Doraly Expo Market este alături de MBS Expo Market, avariat în incendiul din Afumaţi din data de 6 mai 2019

"Firesc, în calitate de vecini, echipajul de pompieri Doraly a intervenit primul la locul incendiului cu 2 autospeciale, până când echipajele IGSU au ajuns la fața locului. Deși pavilionul ars nu face parte din spațiile Complexului Doraly, fiind în imediata sa vecinătate, am acționat imediat ce focul a fost vizibil și am participat la intervenție cu toate resursele disponibile. Ne pare rău pentru pierderile suferite, însă ce este mai important este că nu au existat victime omenești", declară Alexandru Rusu, CEO Doraly.

Înființat în 1993, Expo Market Doraly a fost primul parc comercial specializat în produse alimentare și non-alimentare din România. Dezvoltat pe o suprafață de 280.000 de metri pătrați, pe ambele părți ale șoselei București - Urziceni, în Afumați, Ilfov, Expo Market Doraly dispune de 850 de spații comerciale în 31 de pavilioane, cu o suprafață totală închiriabilă de peste 84.000 de metri pătrați și aproximativ 3000 de locuri de parcare, inclusiv subterane. Parcul comercial găzduiește peste 550 de producători, importatori și distribuitori și o gamă variată de peste 550.000 de produse.

doraly.ro este primul marketplace cu prețuri elastice din România, cu vânzare en-detail și en-gros, dezvoltat și lansat de Doraly în mai 2018. Platforma beneficiază de o investiție de peste un milion de euro și va cuprinde peste 100.000 de produse până la sfârșitul anului. Magazinul online listează produsele comercianților, importatorilor și distribuitorilor aderă la modelul de business cu prețuri elastice și nu vinde produse sub brand propriu. În plus, consumatorii beneficiază de prețuri avantajoase, variabile în funcție de cantitatea comandată din fiecare produs și de un cost unic de transport și o singură expediere, indiferent de numărul comercianților din parcul com ercial de la care comandă.